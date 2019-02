22 feb 2019

espués de cuatro años, Blanca Cuesta vuelve a exponer en solitario en la galería de arte David Bardía, y lo hace ya con la madurez de quien sabe que su dedicación no es fruto de una noche de pasión.

Madre de cuatro hijos y enamorada de su marido -Borja Thyssen- tras 20 años juntos, hoy Blanca sabe muy bien lo que quiere. Entre sus planes estaría adoptar un quinto hijo.

Corazón Vuelve a su galería tras muchos años dedicada a exposiciones colectivas.

Blanca Cuesta Es mi segunda exposición individual tras la que presenté en febrero de 2014 y parte de los beneficios van para la fundación Dacer. Después de mi primera exposición me quedé embarazada de mi hija y quise vivir el que pensaba iba a ser mi último embarazo. Al año de nacer, retomé mis cuadros, pero di el salto a la escultura y me dediqué a colaborar en muestras benéficas. Para llegar aquí he dedicado más de un año, pero el hecho de que mi hija ya vaya al colegio me ha permitido cumplir mi objetivo.

C. ¿Sigue teniendo el estudio en su casa?

B.C. Sí, porque eso me permite aprovechar cada hora del día y poder conciliar. Tiene su parte buena y también mala, pero es la mejor fórmula que he encontrado. Así lo asumí desde que nació mi primer hijo y tengo por costumbre que, cuando sé que se acerca la hora de que los niños vuelven a casa, apago y cierro el estudio. Es imposible trabajar con ellos cerca.

C. ¿Les ha contagiado su pasión por la pintura?

B.C. Los niños copian lo que ven en casa. Cuando tienen que hacer sus dibujos del colegio se meten en el estudio y tengo que andar con mucho ojo para que no cojan mis mezclas.

C. ¿Escucha sus opiniones?

B.C. Me hacen reír. Son muy generosos conmigo y me hace mucha gracia incluso su manera de entender mis cuadros.

C. ¿Y qué tal es Borja como crítico?

B.C. No suelo hacerle caso porque le gusta todo lo que hago. Suele decir que la mayor crítica de mi obra soy yo. En eso soy muy perfeccionista ya que en todo quiero ser la mejor, en la pintura, como madre, en la casa… he intentado suavizar ese nivel de autoexigencia porque no es algo bueno y se sufre.

Con los años, tus cuadros se cotizan mejor"

C. ¿Qué obra le ha marcado?

B.C. No podría decir solo una porque detrás de cada cuadro hay una historia. Sufrí mucho cuando salió de casa la menina que me pidieron para adornar las calles de Madrid y recuerdo que mis hijos hasta lloraron.

C. ¿Hay alguno en concreto del que no haya podido desprenderse?

B.C. Sí. Tengo varios en casa que soy incapaz de vender. De cada serie que hago me quedo con una pieza, aunque reconozco que no se puede acumular tanto.

C. ¿Cómo ve envejecer sus cuadros?

B.C. Tengo el mismo sentimiento de cuando miro una foto mía de años atrás y flipas hasta con la ropa que llevas. Hay sorpresa y nostalgia. Es algo parecido también al recuerdo de los olores.

C. ¿Cómo ha madurado en estos años?

B.C. Con más experiencia de la vida. Desde que empecé con la escultura me cambió hasta la manera de mover mis manos al pintar, creo que he limpiado el gesto y busco sensación de profundidad, que la obra respire. Creo que esa ha sido mi evolución, que hoy tengo obras más tranquilas. Lo que no cambia es el uso del color. Mi vida nunca sería gris.

C. Hubo quien pensó que lo suyo con la pintura iba a ser un amor pasajero.

B.C. Es normal que pudieran pensarlo, pero yo siempre he tenido la pintura en mi cabeza desde niña. La diferencia es que hubo un día en que lo hice público, pero yo he pintado desde muy joven solo que entonces me negaba a vender y sólo lo veían mis amigos. La pintura me llena en todos los sentidos y siento mucha satisfacción cuando la destino a causas solidarias como hice con la fundación del padre Ángel y otras asociaciones.

Blanca Cuesta nos habla de su faceta como artista y de su matrimonio. pinit m. vaquero.

C. ¿Dónde le gustaría ver colgado uno de sus cuadros?

B.C. Para mí que una persona lo ponga en su casa me parece un éxito. El hecho de que valoren mi obra y se vea en un espacio es lo más importante. Es muy emocionante cuando me dicen que tienen mi cuadro en el salón.

C. ¿Después de esta exposición habrá otro bebé?

B.C. No me da la vida para tanto. Me encantan los niños, pero ya tengo cuatro. Tenerlo yo lo veo muy complicado, no descartamos la idea de adoptar, pero lo que pasa es que mis hijos han crecido y empiezan a necesitar mucho de mi tiempo. No me da la vida para más niños porque hay días que tengo que elegir entre estar con uno o con otro. Soy muy madraza, me gusta estar con ellos y también cuidar a mis perros, mi pintura… Creo que mi familia está bien como está.

C. Encima no tiene siempre a Borja a su lado, ya que la mitad del año está fuera de España.

B.C. Por supuesto, y te insisto que me gusta ocuparme personalmente de los niños y eso te roba todas las horas.

C. ¿Echa de menos tener a su familia cerca? Todos viven en Barcelona.

B.C. Intentamos vernos y de manera intensa. Vienen a casa y nos juntamos cuando se puede. Lógicamente me gustaría tenerlos más cerca, pero hoy es imposible. Estoy muy asentada en Madrid y no nos planteamos regresar a Barcelona.

La creatividad es muy beneficiosa, porque llenas momentos de soledad"

C. ¿La pintura ha podido ser una terapia en momentos de especial agobio?

B.C. Más que como terapia, la pintura me ha llenado el tiempo. En la vida es bueno tener la mente ocupada y la creatividad es muy beneficiosa porque llenas momentos de soledad. En cualquier caso soy una mujer muy positiva y no soy de las que llora sobre la leche derramada, sino que la recoge rápidamente.

C. También es verdad que los años de las turbulencias familiares ya quedaron atrás.

B.C. Vivimos tranquilos.

C. Han celebrado 20 años de unión. ¿Qué balance hace?

B.C. Muy positivo. Son 20 años pero viviendo 24 horas pegados llevamos 18. Te diré que después del tiempo, la relación es mucho mejor porque te conoces perfectamente y te ilusiona comprobar cómo se han cumplido tus expectativas. Tienes más confianza, seguridad, convicción y eso te alegra en un tiempo donde ves cómo se rompen tantas parejas. Hay que luchar cada día, porque evidentemente no siempre estás de acuerdo, pero hay que aprender a saber ceder porque la pareja es un toma y daca.

C. ¿Nunca ha pintado a sus hijos?

B.C. A los niños no, porque la verdad es que tengo cuadros que le ha hecho mi padre u otras personas y no he tenido esa necesidad. A Borja sí le hice años atrás.

C. ¿Qué hubiera dicho el barón Thyssen de sus cuadros?

B.C. Nunca me he hecho esa pregunta. A veces pienso qué diría al verme como la madre de sus nietos, pero es la primera vez que me planteo esto que me dices.

C. Siempre decía que le recordaba a una virgen de Botticelli.

B.C. Evidentemente no sé si le habría gustado, pero creo que le habría hecho ilusión que me dedicara a la pintura.

C. ¿Qué recuerdos tiene de él?

B.C. Muchas imágenes, pero recuerdo cómo me impactaban su mirada y su sonrisa.

C. ¿Hay que ser muy rico para tener un Blanca Cuesta?

B.C. Con los años te cotizas mejor, pero jamás he puesto yo el precio a mi obra sino que es el mercado quien lo pone.

