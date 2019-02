22 feb 2019

Compartir en google plus

Aurah Ruiz tiene que cuidar sola de su hijo. Un niño que sufre una enfermedad muy grave y que requiere cuidados las 24 horas del día. No sólo no recibe la atención de su padre, sino que este no quiere ni pasarle la manutención que necesita.

La exconcursante de 'GH VIP' ha contado como es un día entero atendiendo a su hijo. "Su enfermedad es mucho más compleja que la diabetes, mucho más grave. Una enfermedad sin cura y que vive y vivirá siempre con nosotros", explicaba Aurah a sus seguidores para que entendiesen la situación. Ha pasado de estar en los platós a ir de hospital en hospital y no duerme por las noches porque teme que pueda empeorar su estado de salud.

Tiene que estar pendiente todo el tiempo de sus niveles de azúcar. De hecho, tiene que darle de comer con una jeringuilla y vigilarle las noches. Aunque reconoce que a veces "tiene ganas de tirarse por la ventana", es una mujer fuerte y está orgullosa de su pequeño. Pero Jesé Rodríguez parece ser que no.

El futbolista quiere llevarla a la justicia una vez más. No está dispuesto a pagar una manutención de un niño enfermo de 4000€ al mes. Por ello, quiere llevar a Aurah ante los jueces y que la manutención pase a ser 2500€ al mes.

"Me encantaría enseñar la carita de mi bebé, que es precioso. Pero cuando yo salí de 'Gran Hermano' el padre y yo decidimos que la cara no fuera pública. Y no puedo enseñar a Nyan ni en redes sociales ni públicamente. Mientras que él enseña a sus otros dos hijos, este parece que le molesta...", contaba Aurah en su canal de Mtmad. Un claro y duro reproche a Jesé Rodríguez que sí que sigue con su vida normal.

Más información sobre Aurah Ruiz

- La foto del reencuentro de Aurah Ruiz con su hijo

- El dineral que se habria gastado Jesé Rodríguez para expulsar a Aurah Ruiz de 'GH VIP'

- Aurah Ruiz tiende un puente a Jesé Rodríguez para firmar la paz