26 feb 2019

Mónica Naranjo está a punto de regresar a la televisión. Lo hará con un programa sobre sexo cuyo nombre no dejaba lugar a dudas desde que se conoció que tenía nuevo proyecto: 'Mónica y el sexo'. Sobre ello charló este fin de semana en el plató de 'Sábado Deluxe'.

La cantante no tuvo reparos en confesar abiertamente su bisexualidad. "He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo y yo a ellas", revelaba, dejado al descubierto lo que para muchos podría ser un secreto, pero que ella no oculta. Es la primera regla si se va a poner al frente de un espacio que va a mostrar las diferentes maneras de vivir la sexualidad.

He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo"

Lo que sí tiene claro es que a ella le gustan las relaciones entre dos. Al menos, las de alcoba. "Si soy ansiosa cuando tengo un señor en la cama, imagina tener dos, me estresaría", bromeaba antes de contar que probó la viagra femenina en un viaje a Río de Janeiro y que la experiencia le dejó dudas sobre si repetir: "Estaba malísima, muy amarga, pero me puso como una burra, cachondísima durante cuatro horas".

Naranjo, que anunció que iba a divorciarse hace poco más de medio año, también relató cómo había vivido el proceso y cuál fue el momento más duro: "Fue durísimo llegar una noche a mi casa y verme sola y con la casa vacía. Es el peor recuerdo que guardo de aquello". Y añadía sobre esa relación que mantuvo con Óscar Tarruella: "He estado 15 años con un señor al que he querido más de lo que me quiero a mí misma. A día de hoy, ya no me acuerdo de él".

Mónica está lista para volver a pisar fuerte delante de las cámaras. En esta ocasión, en Mediaset. Y por el adelanto que hizo cara a cara con Jorge Javier Vázquez, viene sin intención de guardarse nada.

