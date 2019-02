27 feb 2019

Cuando una ha gritado su amor a los cuatro vientos, por activa y por pasiva, en las redes sociales, cada vez cuesta más ser original. Que se lo digan a Georgina Rodríguez, cuyas muestras de lealtad y cariño público hacia Cristiano Ronaldo han traspasado los límites de la pantalla del móvil e, incluso, vimos cómo le acompañaba a declarar por su presunta evasión de impuestos.

Así que, como parece haberse quedado sin palabras de cosecha propia para declararse al delantero de la Juventus de Turín, la modelo ha decidido echar mano de un libro tan antiguo como La Biblia para expresar lo que siente por el padre de su hija, Alana Martina.

"El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla", son los versículos del Nuevo Testamento que ha elegido Rodríguez.

Este amor es recíproco. Tanto, que él ha decidido ponerla como administradora de la clínica de injertos capilares que ha montado en Madrid -aunque algunos sostienen que son los problemas que ha tenido el futbolista con Hacienda lo que le ha llevado a trazar esta estrategia-.

De lo que no hay duda es de que han sabido ser el mejor apoyo el uno de la otra. Solo les queda, para que ese "en la salud y en la enfermedad" sea 'legal', anunciarnos que van a casarse, algo que ella se apresuró a desmentir cuando comenzaron a surgir los rumores.

