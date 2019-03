1 mar 2019 josé de santiago

Mario Conde está de nuevo enamorado, el exbanquero ha encontrado en Pilar Marín 'la horma de su zapato'. Al contrario que las anteriores mujeres que pasaron por su vida, esta sevillana de 43 años, 27 menos que su mediática pareja, se ha hecho con las riendas de la relación a base de un fuerte carácter, que ha llegado a eclipsar, de alguna manera, el de Mario.

El septuagenario, según nos cuenta uno de sus amigos, "está muy enamorado de esta mujer. Llevan más de un año juntos y se conocieron en la finca de Mario, Los Carrizos, una noche en la que se celebró una cena entre amigos. Pilar es una persona muy temperamental, que no sigue la corriente a Mario si no está de acuerdo con sus decisiones. Algunas veces discuten, pero son 'enfrentamientos' que no pasan del intenso cambio de impresiones…".

En este sentido, Pilar no se doblega fácilmente a las decisiones de su pareja, al contrario de cómo actuaron las otras mujeres de su vida. Ya viven juntos parte de la semana en la casa de ella, en el centro de Sevilla, y Pilar y los hijos de Mario se llevan a las mil maravillas. Estos últimos saben que una mujer con temperamento es lo mejor que podía llegar a la vida de su progenitor. Le ven más tranquilo e ilusionado. Porque, tras su ruptura matrimonial con María Pérez-Ugena —que es 20 años menor que él—, sufrió lo suyo. Se distanciaron en el 2016 y el divorcio llegó en julio de 2018. En ese impasse apareció en la vida de Conde su actual pareja.

Hace unos meses, Mario Conde hablaba por primera vez de su novia en un programa de televisión -'Socialité'- y la definía como "una persona excelente, simpática, estupenda, y no le gusta estar en los medios. Es más que eso: seria, muy trabajadora y muy responsable".

Mario Conde junto a Pilar Marín.

Así es su nuevo amor

Pilar Marín hizo la carrera de Relaciones Públicas y la de Administración, y está vinculada a la cadena de hoteles Abba, uno de cuyos establecimientos goza de gran prestigio en la capital sevillana y está situado en uno de los márgenes del río Guadalquivir.

Mario está muy feliz y no descarta una boda para 2019"

En el círculo más íntimo del empresario ya se empieza a especular con una futura boda: "Mario está muy feliz, que Pilar le ha devuelto la ilusión por el amor, y que no descarta una boda en el 2019. A todos nos extraña que, siendo como es, la que lleva la voz cantante en esta relación sea Pilar".

Juan Luis Galiacho, uno de los periodistas que más ha investigado la vida personal y profesional de Mario Conde, nos descubre que "parece rejuvenecido desde que conoce a Pilar. Actualmente, Mario tiene sociedades relacionadas con inmobiliarias, aceite, temas agrarios, inversiones de todo tipo… Parte de la finca El Carrizo, ubicada en Sevilla, sigue siendo suya. La que tenía en Ciudad Real, La Salceda, se la vendió a Villar Mir. También ha registrado su nombre y primer apellido como marca comercial, y aparece en campos vinculados a productos de limpieza y aseo, farmacéuticos y otros para uso médico, alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación, bebidas no alcohólicas, cervezas, Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial...".

Nueva incursión literaria

Se rumorea que prepara un libro sobre su antigua amistad con el Rey don Juan Carlos, que podría llevar por título 'Mi amigo, el Rey' y que descubriría datos inéditos del vínculo que unió a ambos personajes. Un trabajo que no estaría exento de una gran polémica, porque saldrían a la luz pasajes de la vida privada de ambos. Recordemos que el monarca fue alumno del exbanquero.

En cuanto a Pilar, finalizó hace tres años su último trabajo conocido como comercial de una cadena hotelera. Estudió en el colegio Buen Pastor y en la Universidad de la ciudad hispalense. La pareja se dejó ver junta por primera vez el pasado verano, en dos viajes que hicieron a la Rivera Sacra gallega y a la localidad andaluza de Vejer de la Frontera. Si lo suyo acaba en boda, será la tercera experiencia matrimonial de Conde y ¿la definitiva?

