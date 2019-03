4 mar 2019

Era uno de los premios más esperados de la noche de los Oscar 2019: 'Shallow', interpretada en pleno directo por Lady Gaga y Bradley Cooper, ganó el Oscar a la Mejor Canción y lo cierto es que también podían haber recibido un premio a Mejor Interpretación pues consiguieron que miles de seguidores creyeran firmemente en su amor.

Pero tras la insistencia de todos, la cantante no tuvo más remedio que negar rotundamente cualquier relación amorosa. Después de esto, era de esperar que la versión española de la canción estuviera ya en boca de todos. Los protagonistas fueron Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que en 'Late Motive', "destrozaron" literalmente la canción.

"Ya somos medio millón es esta familia de Instagram y no se me ocurre mejor manera de celebrarlo que destrozar.... que digo, versionar con Andreu Buenafuente el #Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper", escribía la humorista en su perfil de Instagram. Con una letra totalmente diferente a la real y con unos 'looks' que nada tenían que ver con la versión oficial, Andreu y Silvia culminaban su actuación con un beso.

Una interpretación que ya está en todas las redes sociales y que han hecho que una vez más la pareja sentimental de humoristas consiga rozar la excelencia en su trabajo. Aquí les dejamos su actuación más "glamurosa":

