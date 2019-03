5 mar 2019

Miley Cyrus se ha convertido en protagonista estos días y no precisamente por su canciones o por su relación con Liam Hemsworth. Su presencia en la undécima temporada del programa 'RuPaul's Drag Race', ha provocado las críticas y apoyo de algunos de sus seguidores.

Sin tapujos, contestó algunas de las preguntas que RuPaul, el presentador del programa, le hizo: "¿Cómo fuiste capaz de deshacerse de 'Hannah Montana', su personaje infantil?", preguntaba. La cantante respondió tajante: "Con un montón de drogas", exclamó. En seguida, el público echó a reírse aunque no es precisamente un motivo por el que hacerlo.

No obstante, una de las respuestas que más impactó fue la respuesta que tuvo cuando le preguntaron sobre su actual consumición de drogas: "A veces fumamos. Mi madre me ha hecho volver. Pero cuando estoy trabajando no fumo", exclama. Lo que está claro es que actualmente Miley Cyrus vive un momento muy emocionante junto a su actual marido, Liam Hemsworth. Esperemos que esta buena racha dure mucho tiempo.

