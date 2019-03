8 mar 2019

Creíamos que era algo del pasado. Que Taylor Swift había dejado atrás, en el olvido, ese enfrentamiento público que mantuvo con Kim Kardashian. Pero no. Porque la cantante ha hablado largo y tendido sobre ese capítulo de su vida en un artículo que ha escrito para la revista 'Elle' en la que, entre otras cosas y sin pronunciar su nombre, la llama "abusona".

La polémica fue con Kim, pero también con su marido, Kanye West, que en 2009 interrumpió su discurso en los MTV Music Awards y en 2016 se atrevió a dedicarle una palabra tan bonita, dentro de su tema 'Famous', como "perra". Por si fuera poco, Kim la llamó "serpiente" en su Instagram.

Una serie de insultos que llevaron a una guerra pública que, ahora, rescata en ese artículo que ella misma firma, y en el que no puede ser más clara: "Por mi experiencia, he visto que los abusones quieren ser temidos y tomados en serio", comienza Taylor.

"Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio en Internet contra mí llamándome serpiente. El hecho de que tanta gente se uniera a ella me hizo sentir peor que nunca en mi vida, pero no puedo explicar lo mucho que tuve que aguantarme la risa cada vez que mi cobra hinchable de 19 metros llamada Karyn aparecía en el escenario frente a 60.000 fans gritando. En una gira, es lo equivalente a responder con una risa a un comentario de odio en Instagram", continúa, aludiendo a ese episodio concreto, para que no quepa duda.

"Estaría bien poder recibir una disculpa de parte de la gente que nos hizo 'bullying', pero quizás todo lo que tendré será la satisfacción de saber que pude sobrevivir a ello", le lanza esta indirecta que no creemos que tenga la respuesta que espera. O sí. Con Kim, nunca se sabe.

