9 mar 2019

El momento político no puede ser más apasionante, por eso comenzar el día con Los desayunos de TVE ha sido lo mejor que Xabier Fortes podía encontrar para vivir de cerca el pulso diario de nuestro país. Gallego de pro y con la bolsa de viaje siempre en la mano, los años le han enseñado a no hacer planes a largo plazo y a vivir el momento aunque eso suponga no poder estar todos los días con los suyos.

Corazón Desde que comenzó con Los desayunos en TVE el pasado mes de septiembre ha pasado de todo en este país.

Xabier Fortes Desde el principio ha habido un ritmo trepidante de información. Ha habido mucho de Cataluña, también de otras actualidades, y lo último el final de la legislatura. Nosotros estamos para contarlo y analizarlo que a fin de cuentas creo que es la labor de TVE.

C. ¿No cree que la audiencia está saturada de temas políticos?

X.F. En los últimos años hemos asistido a una actualización de los formatos televisivos que se encargaban de la política. Nosotros somos los decanos ya que este programa comenzó a mediados de los 90 en la radio y luego se adaptó a la televisión. De todas formas hay temas que nunca puedes dejar, y eso que hemos sido conscientes que a veces el tema de Cataluña creaba cierto hartazgo, pero había que estar ahí aunque fuera buscando nuevas maneras de enfocarlo. De todas formas creo que hay interés en información política y nuestro programa es para los muy cafeteros de los temas políticos pero con nuestro toque y hasta ironía

C. Precisamente la ironía es una de sus señas de identidad a la hora de dirigir.

X.F. Todo comenzó en un programa nocturno en el que participaba e hice una broma con las respuestas que siempre nos daba Rajoy y su famoso «depende» ante cualquier cuestión. Usé esa palabra en un momento dado y se generaron muchas risas. Ahí entendí que los espacios de política se pueden hacer de forma amena y que la ironía es un arma perfecta.

C. No es la primera vez que tiene que dejar a su familia por motivos laborales. ¿Qué tal lleva estas separaciones?

X.F. Este verano cumplo mis bodas de plata con mi mujer. Es profesora y somos padres de tres hijos. Cuando uno acepta este proyecto nunca sabes el tiempo que vas a permanecer y no es plan de mover a toda la familia. Lo que hago es viajar los fines de semana a mi casa pero a diario me vengo yo. Es verdad que estas distancias ya empiezan a pasarme factura porque cuando llegas a casa después del trabajo y estas solo y sin nadie con quien hablar pues no es agradable… De todas formas en estos momentos no tengo tiempo para nada que no sea mi trabajo. Me levanto a las 4.30 h de la mañana y me acuesto a las 9.15 h de la noche, salvo que haya algún partido de fútbol que me interese, aunque luego lo pago al día siguiente. Trato de quedar con gente a la hora de la comida, pero esa es mi única vida social ya que por las tardes preparo el programa del día siguiente.

C. ¿Y al final compensa este sacrificio de perderse tantas cosas de la familia?

X.F. Esto no se hace por dinero porque también estar fuera de casa es más caro, por lo que no hay diferencia. Evidentemente por mi familia me quedaría en Pontevedra, pero reconozco que es un reto profesional y no solo estaré siempre agradecido a Begoña Alegría por contar conmigo sino que es un orgullo, ya que en los desayunos se marcan los ritmos informativos del día.

C. ¿Se lo plantea como algo temporal?

X.F. Ni yo sé cuánto tiempo estaré o me aguantarán. Las audiencias van bien, pero siempre estamos sujetos a las críticas o los cambios que pueda haber en el futuro en TVE. Lo que sí quiero decir es que tengo el mejor equipo posible a mi lado y eso que muchos días cuando suena el despertador a las cuatro de la mañana me pregunto qué estoy haciendo aquí (risas). Lo bueno es que, en cuanto te sientas delante del micrófono, te pones las pilas y si encima tienes el privilegio de entrevistar a tantísimas personalidades me supone un lujo poder participar de todo ello. Para mí el tiempo que dure no es lo importante, sino hacerlo bien.

C. ¿Le molesta que le encasillen ideológicamente?

X.F. Sí, pero no puedo frustrarme por algo que no puedo impedir. Me mortificaría hacer un mal programa, pero que opinen de mi por si soy rojo, azul o amarillo es algo que no está en mis manos solucionar. Realmente no puedo hacer nada contra eso. Lo que sí es verdad es que estamos en una sociedad tan polarizada y crispada que nada me extraña. Nuestro único fin en el programa es hacer el mejor periodismo posible al margen de lo que digan unos y otros.

C. ¿Los medios no tendrían que entonar un ‘mea culpa’ por esa crispación?

X.F. Los medios son un reflejo de la sociedad y no creo que sean los responsables, más bien se retroalimentan con las opiniones de la calle.

C. ¿Le gustaría probar en otro formato?

X.F Creo que ya he hecho de todo en esta profesión, pero a mis 53 años y con mi perfil tampoco doy el tipo para otras cosas. De muy joven ya me tocó cubrir todo el narcotráfico de Galicia y me las tuve que ver con los charlines, oubiñas… de allí a los informativos de TVE en Galicia, el canal 24 horas, ahora Los desayunos… Lo que hago es lo que me gusta y puedo conjugar todos los géneros periodísticos, de la opinión a la información con el análisis, la entrevista, en directo, en La 1… es un auténtico lujo y te aseguro que siempre me voy a casa con la conciencia tranquila.

C. Hábleme de usted. Sé que le gusta bucear, que es un apasionado del fútbol…

X.F. Años atrás buceé con tubo, pero ya no lo practico. Eso sí donde más feliz soy es pescando en un río o jugando al fútbol. Creo que el mejor regalo de Reyes que tuve con siete años fue un balón. Hoy no puedo jugar por cuestión de kilos y edad.

C. Su infancia está marcada por la detención de su padre.

X.F. Mi padre era militar, de ahí que yo fuera a un colegio de militares. Montó con otra serie de oficiales una organización clandestina para evitar que, a la muerte de Franco, el ejército fuera un obstáculo para la llegada de la Democracia. Los detuvieron y condenaron por lo que estuvo un año en distintas cárceles y pudo salir tras una amnistía a la muerte de Franco. Mi familia quedó marcada ante el sector más ultra del ejército y eso que mi padre siempre podrá estar orgulloso de haber sido leal a su país en momentos tan delicados.

C. ¿Escribiría lo que está viviendo?

X.F. Tengo en la cabeza un libro sobre periodismo y televisión. Lo que sí escribí hace años fue un libro pequeñito sobre mis paranoias sobre el Pontevedra Club de Fútbol que autoedité y hasta gané un dinero para llevar a mi mujer un fin de semana romántico a Londres.

C. ¿Qué noticia le gustará dar?

X.F. Que acabara el conflicto en Calatuña y bajara la crispación. Que la opulencia no rivalizara con la pobreza. Que los líderes internacionales recapacitaran. Que no mueran más inmigrantes en el Mediterráneo. Que aumente la convivencia y más diálogo en política y religión. Que desaparezca el terrorismo y, si me lo permites, que el Pontevedra llega a Primera.

C. ¿Le han tentado con la política?

X.F. Muchas veces, pero siempre he dicho que no. Un periodista que entra en política luego es difícil que vuelva a generar credibilidad. Tal vez cuando deje la profesión igual me da el punto, pero creo que para eso faltarían muchos años.

C. Dígame algo que le haga feliz.

X.F. Ahora es cuando llego a mi casa y sobre todo que a mis hijos les vaya bien. Les digo que lo primero es la honestidad y ser feliz. Si encima eres buen profesional pues miel sobre hojuelas.

