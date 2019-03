12 mar 2019

No son buenos momentos para Quique San Francisco. El cómico acudió el pasado sábado, 9 de marzo, a 'Sálvame Deluxe' donde contó los problemas económicos y personales por los que está viviendo. Aseguró que lleva un año y medio sin vivir en su casa: "Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido porque esas cosas se ven venir", confesaba.

El hotel está situado a las afueras de Madrid y aunque ya es mucho tiempo, dice haber encontrado el gusto a vivir fuera de la capital: "Me fui para dos semanas pero empecé a cogerle el gusto a estar fuera de Madrid, que es una pena decirlo, fíjate a lo que hemos llegado, pero para mí se ha convertido en una ciudad muy incómoda".

Aunque ha contado abiertamente sus problemas económicos, no ha podido ser del todo claro. Asegura que la culpa de su situación la tienen dos agentes que le engañaron. No ha querido dar los nombres: "No voy a decir el nombre del último porque ya es conocido y soy muy respetuoso", confesaba. El cómico explicó que le queda poco tiempo en el hotel donde reside pues "sale más barato un piso que un hotel, y yo no soy Kiko Matamoros, necesito ahorrar para una cerveza", bromeaba.

Esperemos que la situación económica de Quique San Francisco mejore y pueda contárnoslo en directo. ¡Ánimo, Quique!

