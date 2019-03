19 mar 2019

La confesión es de hace años, pero en medio de la polémica que se ha generado por ese documental sobre Michael Jackson, 'Leaving Neverland', en el que se cuentan los presuntos abusos sexuales que habría cometido, el diario 'The Sun' ha rescatado de su hemeroteca una entrevista a Debbie Rowe, madre de los hijos del cantante, realizada en 2009 y en la que niega que la paternidad biológica del rey del pop fuera real.

"Me fecundaron. Tal y como yo fecundo a mis yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico", explicaba en aquella entrevista en la que ponía sobre la mesa que los hijos de Michael fueron obra de un donante y que Debbie, con la que estuvo casado algo menos de dos años, fue la 'cómplice' necesaria para cumplir el deseo del artista de ser padre.

Le ofrecí mi útero, fue un regalo"

Todo sucedió a mediados de los 90. En 1996, Jackson se separó de su primera mujer, Lisa Marie Preysler, y se sentía solo. Rowe se ofreció a tener esos hijos que tan feliz le haría tener. "Le ofrecí mi útero, fue un regalo, algo que hice para hacerle feliz". Tan solo tres meses después de su divorcio de Lisa Marie, se estaban casando en una ceremonia poco convencional celebrada en Sydney y comenzaban a dar forma a ese plan de formar una familia.

Debbie, que califica toda su relación matrimonial de "farsa", también habló de la paternidad de Michael en una entrevista televisiva emitida en 2003 que también ha sido rescatada ahora por 'The Sun'. "Hay que ganarse el título de padre", sentenciaba antes de poner en valor la faceta de este como padre con Paris y Prince -a los que nunca ha importado este ruido: pare ellos es su progenitor y punto-.

"Yo no he hecho absolutamente nada para ganarme ese título. Y eso es porque Michael se encargaba de todo. No cambié pañales. No me levanté en mitad de la noche, incluso cuando yo estaba allí, Michael hacía todo", concluía sobre su buen hacer.

