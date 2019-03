20 mar 2019 anabel unamuno

cada vez que Susanne Thier asiste a un acto público, todas las miradas se dirigen automáticamente hacia su mano en busca del esperado anillo de compromiso. Y hace unos días, cuando ella y su novio, el canciller de Austria Sebastian Kurz, acudieron al tradicional baile de la Ópera en Viena, todo el mundo certificó que todavía no hay boda a la vista.

Se conocieron en el colegio y empezaron a salir cuando él tenía 18 años y ella, 17. De hecho, hace años que comparten un apartamento en el mismo barrio en el que Kurz creció con sus padres. Llegaron a escoger una fecha para su boda, pero el enlace tuvo que suspenderse a última hora cuando el joven político, de entonces apenas 27 años, fue nombrado ministro de Exteriores después de haber sido Secretario de Estado con apenas 25.

Después, Kurz fue elegido secretario general del Partido Popular Austriaco y, en octubre de 2017, ganaba las elecciones y se convertía en el canciller más joven de la historia de Austria con apenas 30 años. Desde entonces, su novia, que es licenciada en empresariales y trabaja en el Ministerio de Finanzas austriaco, apenas se prodiga en público. Y la boda no termina de llegar, algo que choca frontalmente con el perfil conservador del político.

"Si algún día me caso, será una boda muy íntima a la que acudirán solamente mi familia y unos pocos amigos. Y el partido no tendrá nada que ver en ello", ha contestado el político a las reiteradas preguntas sobre su estado civil. Sí ha confesado, sin embargo, que les gustaría tener hijos, pero de momento parece que formar una familia no entra en sus planes más inmediatos.

Thier apenas asiste a actos oficiales, aunque cuando lo hace acapara todo el protagonismo, como cuando el pasado verano la británica Theresa May visitó Austria y ella ejerció de primera dama. En el tradicional baile de debutantes de la Ópera de Viena, la pareja causó sensación: ella con un llamativo vestido rojo y el pelo suelto; y él con un impecable chaqué y toneladas de gomina. Pero su mano sigue sin anunciar la esperadísima noticia. Parece que, de momento, no hay boda en el horizonte para la ‘primera novia’ de Austria.

