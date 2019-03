21 mar 2019

Compartir en google plus

La fama le cayó a Amaia Romero como del cielo tras proclamarse ganadora de 'Operación Triunfo 2017'. Salió de la Academia y chocó de manera frontal con el éxito. Así que, necesitó algo de ayuda para asumir que su vida había dado un giro radical, que tendría que convivir con el cariño de la gente, pero también el agobio de no poder salir a la calle tranquila.

Ha sido en una entrevista con al revista 'Lecturas' donde ha confesado que necesitó ayuda profesional para reconducir la situación. "Cuando salí no me enteraba de nada y me vino todo encima", comienza con el relato de su situación la cantante navarra que, con el paso de los meses, ha visto cómo ese éxito se ha atenuado.

He ido algunas veces al terapeuta"

"Sí, he ido algunas veces al terapeuta", reconoce antes de añadir que todavía está intentando hacerse a la idea de la situación. "Todavía no termino muy bien de digerirlo. Sigue habiendo temporadas en las que estoy un poco loca", son las palabras de la artista.

Lo cierto es que su relación con Alfred García, forjada dentro del concurso, hizo que el interés mediático creciera. También el hecho de que representaran a España en Eurovisión. Demasiado protagonismo de golpe para alguien que entró inocentemente en un 'talent' y salió como reina del mismo y comparada con Rosa López.

Más noticias sobre Amaia Romero...

- El doble estreno musical de Amaia Romero

- Amaia Romero sorprende con una bonita felicitación de Navidad

- Amaia Romero desvela algo prometedor de su nuevo disco