21 mar 2019

La única forma de que 'El Hormiguero' consiguiera luchar por el 'prime-time' con 'La Voz', era llevando a algún invitado especial al plató. Así lo hicieron. Leiva fue el encargado de amenizar la noche contando a los telespectadores cómo será su próximo disco, que saldrá a la venta este viernes, día 22 de marzo.

"Es un corazón decapado, cada canción es como una pieza sola, pero cuando las unes es un núcleo desde donde salen las canciones", confesaba. Sus fans contarán ni más ni menos que con dos CDs: "Me pareció bonito sacar un disco con las notas de voz de lo que grabo en el móvil, que es la canción en bruto, antes de ir al estudio; sobre todo ahora que se muestra tanto el lado íntimo en las redes sociales".

Pero no sólo contó detalles de su vida profesional. Quiso regalarnos algunos detalles de su lado más íntimo que ni sus seguidores más fieles habrían imaginado. Asegura que es hipocondríaco: "Soy un profesional de la hipocondría. Acudo a Urgencias con cierta frecuencia. Ya me conocen y me cuidan un montón. Nunca uso mi popularidad para nada, salvo ahí", confesaba.

Asegura además que tiene canciones secretas que no saldrán nunca a la luz pues arruinarían su carrera: "Tengo canciones secretas que me dan muchísima vergüenza enseñar, por malas, por blandas, por algo que me sonroja mucho… Tengo una de hace poco que no enseñaré a nadie porque se acabaría mi carrera", concluía.

