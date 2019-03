25 mar 2019

Georgina Rodríguez es muy celosa con su intimidad, y más con la de sus hijos. Aunque se encontraba súper feliz en Madrid disfrutando de la familia, los medios nublaron su día. Y no dudó en compartirlo muy indignada en sus redes sociales.

Se encontraban en Madrid tras la visita de Georgina para gestionar su nuevo negocio con Cristiano Ronaldo: una clínica de injertos capilares. Aprovechó que estaba aquí para llevar a sus hijos al zoo y se corrió la voz. Tanto que aparecieron colaboradores de 'Socialté' a los que Georgina miraba de todas las formas posibles menos con aprecio.

"Me encanta estar de vuelta en Madrid y poder disfrutar de días así en familia, qué lástima que se vean empañados por la persecución de la prensa. Y el poco respeto por parte del zoo de Madrid revelando información sobre nosotros. ¡Como para no volver nunca más! Discreción y Profesionalidad cero con sus clientes.", escribía la novia de Cristiano muy molesta con lo que le había tocado vivir en sus ratos de relax.

Georgina Rodríguez se enfada en Instagram por sus imágenes en el zoo de Madrid. pinit Instagram

Lo cierto es que, si no le hubiesen pillado in fraganti dando un mal ejemplo a sus hijos, igual la prensa no se hubiese hecho eco de su visita. 'Socialité' captó imágenes de la modelo saltándose el cordón de seguridad para hacerse una foto en el zoo. ¡Esto sí que es una imprudencia! No obstante, ella misma subió la instantánea a su perfil de Instagram muy orgullosa.

Georgina Rodríguez comentiendo una imprudencia en el zoo de Madrid con el cordón de seguridad de los recintos. pinit MEDIASET

El ejemplo que le dio a sus hijos no era el de una madre responsable pues ese cordón de seguridad está para que no se vulnere el espacio de los animales y evitar posibles accidentes graves con los visitantes. Si los niños entienden que no es importante y que pueden saltárselo, podría ser la causa de un triste percance.

