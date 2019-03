26 mar 2019

Compartir en google plus

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el centro de atención de muchos medios de comunicación tras aparecer de manera inesperada en el Festival de Cine de Málaga de 2019. Hacía varios meses que estaba desaparecido pero su presencia no fue lo único que se comentó ese día.

Las fotografías sobre su imagen ocuparon la mayoría de las noticias de esa mañana: las rojeces de su cara, los hinchazones y un rostro mucho más estirado de lo normal hicieron que Álvaro entrara de lleno en la lista de los famosos que se habían hecho algún retoque estético en la cara.

Sin embargo, el jinete no ha tenido más remedio que usar sus redes sociales para negar rotundamente que se haya hecho cualquier retoque estético. Escassi ha usado dos imágenes de su rostro y ha escrito lo siguiente: "Ante tanto discurso solo he tenido una reacción alérgica al sol. El día que necesite o me apetezca mejorar mi estado físico, lo haré", concluía.

Sin embargo, esta confirmación no ha valido para mucho de sus seguidores, que comentaban la foto con incredulidad: "No te lo crees ni tú", "No se yo si creerte", eran algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la foto.

Más noticias sobre Álvaro Muñoz Escassi

- Así es la nueva cara de Álvaro Muñoz Escassi

- Álvaro Muñoz Escassi, de nuevo enamorado. Esta es su nueva conquista

- Álvaro Muñoz Escassi desmiente que se haya casado