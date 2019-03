28 mar 2019

Rosa López se ha convertido en una de las profesionales más importantes en el mundo de la música de España. Sin embargo, la triunfita ha asegurado que alguna vez ha tenido la tentación de participar en algún otro 'reality' diferente al de 'Operación Triunfo'. No hay que olvidar que fue la primera ganadora de este concurso.

Ha aprovechado su presencia ante los medios de comunicación apra confesar que este año ha recibido la oferta de dos diferentes programas de televisión. Primero recibió la llamada de 'Masterchef Celebrity', aunque ha decidido no participar porque es ovovegetariana y eso supondría un problema para la realización de las pruebas.

Pero la cantante ha asegurado, además, que la producción de 'Supervivientes' también ha descolgado el teléfono para contactar con ella. Pero estos han sido los motivos por lo que no ha ido: "Entraría en un sitio que no es lo que mi madre querría ver. Es un programa muy duro y está asociado a un mundo paralelo que no es el de la música. Ojalá haya una edición de cantantes. Iría solo por conocer a gente interesante".

