29 mar 2019

Compartir en google plus

Verónica Echegui ya está metida en faena en su nuevo proyecto, 'L'ofrena'. Una cinta en la que la actriz que se hice famosa por su papel en 'Yo soy la Juani' dará vida a "una bruja del siglo XXI" y para la que va a tener un "compañero de viaje" que ha querido mostrar en las redes sociales.

Se trata, ni más ni menos, que de un juguete sexual: un vibrador. Y ha querido mostrarlo en su cuenta de Instagram para que sepamos qué es lo que vamos a encontrarnos en esa película en la que se pone a las órdenes de Ventura Durall.

Echegui, además, ha colgado un par de fotos caracterizada con Rita ofreciendo una amplia descripción de esa mujer en cuya piel se mete. "RITA. Mi personaje en @ofrenafilm. Una bruja del s. XXI. Un personaje que cualquiera podría juzgar, porque Rita no genera comodidad, Rita es instinto, va a los centros y toca donde duele", excribe la actriz.

"E inevitablemente te hace plantearte cosas acerca de ti. He aprendido una vez más que juzgar a otra persona es puro escapismo. Es más fácil rechazar en los demás lo que no me gusta de mi que enfrentarme a ello", concluye.

Más noticias sobre Verónica Echegui...

- Verónica Echegui: "Antes no me quería, ahora me río de mí misma"

- Verónica Echegui: "He sufrido mucho acoso. Es constante y asqueroso"

- Verónica Echegui: "Si algo me da miedo, ¡allá voy!"