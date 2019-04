3 abr 2019 anabel unamuno

Puede que no sea la más conocida o popular de todas, pero Ho Ching, la mujer del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, es la 'first lady' más poderosa del planeta. Lo dice la revista 'Forbes' que en diciembre publicó su lista anual de las mujeres más poderosas del mundo y colocó a Ching en el puesto número 17. No es para menos.

En los 16 años que ha dirigido el holding de titularidad pública Temasek ha conseguido que el valor de su cartera de empresas alcance los 235.000 millones de dólares. Por eso, es también una de las CEO más influyentes del mundo.

Siempre fue una estudiante brillante, que se graduó en ingeniería eléctrica en su país y que después, consiguió un master en la universidad de Stanford. Empezó trabajando en el ministerio de Defensa de Singapur en los años 70 y allí conoció a Lee Hsien Loong, hijo del ex primer ministro Lee Kuan Yew, considerado el padre fundador de Singapur.

Se casaron en 1985 y tuvieron dos hijos mientras él iniciaba su carrera política y ella despuntaba en el mundo de los negocios. Aunque no se prodiga en exceso en su papel de primera dama, sí acompaña de vez en cuando a su marido en visitas oficiales y cenas de estado, como cuando en 2016 la pareja visitó Washington durante el mandato de Barack Obama. O cuando hace unos meses, asistió a la cumbre del G-20 en Argentina y compartió agenda y foto oficial con el resto de primeras damas.

En esas ocasiones, la prensa siempre ha destacado su vestuario, tan sencillo y austero que ha despertado muchas críticas en su país. Aunque también le ha valido algunos elogios. Tanto en su visita a la Casa Blanca como durante su estancia en Buenos Aires, Ho Ching lució un bolso con estampado de dinosaurios que llamó poderosamente la atención de la prensa. Realizado por un estudiante con autismo de una escuela de Singapur, se vendía en su web por apenas 11 dólares. Ho Ching lo ha convertido en su accesorio fetiche. Así es la primera dama más poderosa del planeta.

