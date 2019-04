5 abr 2019

Hacía un tiempo que Omar Montes no se ponía ante una cámara de televisión. El exnovio de Chabelita Pantoja ha presentado su primer disco, La vida mártir -una frase muy recurrente en su vocabulario como pudimos comprobar en la última edición de GH VIP- que verá la luz este viernes 5 de abril. El cantante, muy emocionado, explicó en el Programa de Ana Rosa (Telecinco), que sus canciones las escribe basándose en su vida: "He plasmado un poquito de mi vida en cada canción. Ya sabéis que son casi todas autobiográficas".

Ha sido entonces cuando muchos han visto en la letra de su primer single, 'Morena', un mensaje dedicado a Chabelita. Especialmente cuando canta: "Quiere que yo la muerda y lo exige, la ponen el flamenco y lo baila, gitana con ritmo en las palmas, el pelo le cubre la espalda, con besitos ricos me calma. Morena". Pero la última de sus canciones, titulada 'Es problema tuyo', es una flecha todavía más clara a su exnovia: "Tú dices que ya no te quiero porque me gusta el dinero, porque a mí me gusta gozar y vacilar, y yo soy un rockstar, ninguna chica me importa, y tú dile a ese novio tuyo, que cuando yo quiero lo sustituyo".

Sea como sea, la hija de Isabel Pantoja ya es agua pasada para él. Así lo ha confirmado él mismo al asegurar que "lo de Isa Pantoja ahora mismo… estoy soltero porque quiero. Si quisiera quitarme de en medio a Asraf lo haría, hablo con Isa y ella sabe lo que hay. Él está con Isa porque yo quiero estar soltero. Ella no tendría problema en volver conmigo".

Pero no ha sido el único 'zasca' que el cantante ha mandado a la pareja, atacando especialmente al que un día llamó "hermano" dentro de la casa de Guadalix. "Lo está gozando, porque ella le paga viajes, ropa, cenas, gasolina... ella es como un cheque, y mientras tanto pues se va con la que pilla y aguanta carros y carretas", ha afirmado.

¿Quién es su 'morena?

Aunque él asegura que está soltero, Aurah Ruiz, compañera de edición de GH VIP, se convirtió en protagonista de su videoclip, dando pie a rumores sobre una posible relación entre ellos. Fue la ex de Jesé Rodríguez la que tuvo que mandar un comunicado para desmentirlo.

