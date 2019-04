5 abr 2019

Tamara Gorro es de esos famosos que nos regalan, prácticamente, cada detalle de su vida en las redes sociales. De la laboral, pero también de todo lo que tenga que ver con su hijos o con su marido, Ezequiel Garay. Precisamente con este último tiene que ver una de las últimas publicaciones de Tamara que mayor sensación ha causado.

La presentadora ha rescatado su vestido de novia y se lo ha colocado, como el día de su boda, hace ya siete años, para hacerse unas fotos 'remember' que, por supuesto, ha compartido con esa legión de 'followers' que la siguen de manera incondicional.

"NECESITABA PONÉRMELO. Desde el día de mi boda, no me lo había vuelto a poner, y tenía tantas ganas... Un día inolvidable, lleno de magia, donde me sentía especialmente bonita y di uno de los pasos más importantes de mi vida", comenzaba Tamara.

"Este vestido me lo regaló mi mami, un diseño del gran Manuel Mota. ¿Os gusta más con o sin capa?", concluía con esta pregunta ese 'post' en el que mostraba dos fotos con ese traje blanco con el que le dio el 'sí, quiero' al defensa argentino, hoy en las filas del Valencia.

NECESITABA PONÉRMELODesde el día de mi boda, no me lo había vuelto a poner, y tenía tantas ganas...Un día inolvidable, lleno de magia, donde me sentía especialmente bonita y di uno de los pasos más importantes de mi vida.Este vestido me lo regaló mi mami, un diseño del gran Manuel Mota.¿Os gusta más con o sin capa?

Tamara y Ezequiel se casaron a finales de junio de 2012 en una ceremonia celebrada en una finca de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. El pasado verano, la pareja decidió renovar su amor con una reboda cíngara.

Más noticias sobre Tamara Gorro...

- La respuesta de la hija de Tamara Gorro que no se esperaba

- El desnudo integral de Tamara Gorro en pleno campo

- Tamara Gorro: "Garay me cambió la vida. No era la mujer que soy"