6 abr 2019

Sofía Suescun se atrevió a adentrarse en el mundo de los futbolistas, tal y como Maite Galdeano viene deseando desde hace bastante tiempo. Sin embargo, al parecer, ellos conocen muy bien a la reina de los realities y no quieren mezclar sus vidas con ella.

Según cuenta un confidente a 'Socialité', los futbolistas pidieron que echaran a Sofía Suescun del reservado de una discoteca de Madrid donde estaban ellos. Uno de los motivos era el miedo a que la pamplonica luego fuese contando todo lo que pasaba ahí dentro. ¿Era para tanto?

Lo cierto es que lo fuese o no, tiene vetada la entrada a estar con los chicos del campo. Y como Sofía no creemos que acepte un no por respuesta, estará preparando su entrada por el lateral. "Yo estaba en la discoteca cuando vi a Sofía Suescun que estaba subiendo a la planta de arriba de los reservados donde estaban los futbolistas. En ese momento uno de ellos como que vio un poco lo que estaba intentando hacer Sofía, entonces avisó al de seguridad", comentaba el confidente de 'Socialité' narrando los hechos.

Aunque realmente no saben qué quería hacer Sofía con los futbolistas en el reservado, igual simplemente se había confundido de reservado. "Yo supongo que se estaba intentado colar en los reservados y quedarse con ellos. Entonces el futbolista llamó al de seguridad y le explicó un poco que no quería que esa chica estuviera allí. Sobre todo por los antecedentes que tiene que tiene fama de contarlo todo", comenta el confidente que asegura no saber realmente por qué se dio aquella situación.

Los de 'Socialité' han intentado contactar con la protagonista del episodio tétrico de reservados en reservados. Pero no ha cogido el teléfono y, al llamar a Maite Galdeano, esta finge el acento de una mujer extranjera para no responder a la llamada ni dar su versión de los hechos. Maite Galdeano tendrá que seguir esperando el futbolista de la vida de Sofía Suescun.

