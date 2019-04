7 abr 2019

Hace una semana que Leticia Sabater recibía el alta tras una dura operación en quirófano de seis horas para hacer realidad otra de sus excentricidades estéticas: parecerse lo máximo posible a Madonna, la misma reina del pop. Y no ha parado hasta conseguirlo.

La cantante ha reaparecido en el plató de 'Sábado Deluxe' mucho antes de lo esperado. Ataviada con un gorro y una bata de hospital -y aún sin estar recuperada del todo tras el operatorio por el que no se recuperará del todo hasta dentro de 90 días- ha dejado perplejos a todos los colaboradores y espectadores con su nuevo cambio radical.

Leticia llevaba tiempo buscando un giro de 180 grados que le devolviera el cuerpo que tuvo en la juventud, algo que cree que ha conseguido: "Me he quitado la grasa que me sobraba de todo el cuerpo, de los bíceps, del monte de Venus, de la cara interna de los muslos y me ha quedado un culito de chica de 25 años. También me he marcado los abdominales. No vais a poder diferenciar si lo mio está operado o hecho en el gimnasio".

Leticia Sabater muestra su operación de abdominales. pinit telecinco

Una operación que asegura que es mucho más dolorosa y compleja que a la que se sometió en el año 2015 para reconstruirse el hímen. "Esta operación me ha dolido mucho, han sido seis horas de quirófano y de anestesia general y para una mujer de 50 años... Cuando me levanté empecé a gritar", comenta la cantante.

