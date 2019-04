8 abr 2019

Cuando se casó con la actriz Macarena Gómez en 2013, pasó inadvertido. Un marido más. Hasta que Aldo Comas apareció como invitado en la boda de Andrea Casiraghi, casi un año desuñes. Entonces, saltaron las alarmas y una única pregunta: ¿por qué? Brazos en jarras y mano en la barbilla. Aldo no lo ve claro. Observa su nutrida colección de 'slippers' y no acaba de decidirse. Esa noche acompaña a su mujer, la actriz Macarena Gómez, que recibía el premio El Ojo Crítico de RNE en la categoría cine. Al cuello no lleva 'pashmina' ni estola de piel de hurón. El ejemplar de zorro que lució en los Goya de ese 2014, tomando por la cintura a su amada, lo convirtió de la noche a la mañana en el nuevo 'it boy'. También en objeto de las iras de grupos animalistas.

A él le da lo mismo. "El año que viene me voy a hacer un esmoquin de plástico con bufanda de PVC y crocs reciclables", contestaba en Twiter entonces. No lo hacía por provocar. Sin focos, él es igual. Auténtico. Tiene que serlo para tratar de conjuntar en una sola etiqueta cinco profesiones: instructor de paracaidismo, empresario, productor, músico y director de cine.

La familia Comas, en la que se crió Aldo, es una próspera saga comerciante de la frontera hispanofrancesa. Allí regentaban establecimientos de perfumería lo suficientemente boyantes como para enviar a Aldo a estudiar al prestigioso Collège Alpin Beau Soleil. Sus primeros estudios fueron en el gerundense Saint George’s School; después, pasó tres años en Suiza. Terminó el bachillerato en el colegio público Vicenç Vives de Gerona.

"Hice una mezcla buena para cultivarme, no solo rollo pijo. He crecido con gente de todos los estratos sociales", explicó en una ocasión. Más tarde, se licenció en Comunicación Audiovisual en la universidad privada Ramon Llull, en Barcelona. En último curso comenzó a colaborar con la productora Sofa Experience, donde se curtió en el arte de la realización.

Al terminar la licenciatura fundó su propia productora, Cilantro Films, y en una pirueta de 'networking', nació el siguiente negocio: "Había hecho algunos videoclips y me contrataron en el túnel de viento de Empuriabrava para rodar un cortometraje -'Un día en el túnel' con Fernando Tejero, Jorge Sanz, Eva Isanta-. El dueño del túnel dejó la empresa y eso me inspiró para abrir una propia". Así nació Skydream Factory, con la pretensión de ser una cadena de franquicias de túneles de viento para crear una generación de voladores.

Comenzó a actuar con 'El Guisante Mágico', pero al cerrar el sello que llevaba al grupo, cambiaron de nombre. Pasaron a ser San Leon, nombre de un pueblo entre Texas y México, tan fronterizo como su ecléctico estilo. Siempre al límite, en su álbum, 'Revolution', versionaron en francés a Julio Iglesias.

El inquieto Comas conoció a Macarena en un bar de Buenos Aires. "Qué guapa, pareces Miércoles Addams". La primera frase que le dijo en su vida hubiese espantado a otra de no ser porque el destino les tenía reservado un plan. Se casaron el 29 de junio de 2013 en la pequeña iglesia de Sant Miquel de Fluvià (Girona) y su primer viaje de luna de miel consistió en lanzarse después en paracaídas. "Se lo pasa bomba conmigo y yo con ella", reía el músico al explicarlo. El segundo viaje fue una estancia en Los Ángeles y un recorrido inolvidable por el Sudeste Asiático: Birmania, Vietnam, Tailandia y Hong Kong.

El resto de su familia lo forman una hermana, Nathalie, instructora de yoga, y sus dos perros, China y Poti.

Al margen de Alejandra de Rojas, el polifacético artista catalán fue el único español, junto con su esposa -espectacular de rojo Caprile y zorro de Miguel Marinero-, en asistir al enlace religioso que Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo celebraron el 1 de febrero de 2014 en Gstaad (Suiza).

Para algunos, que quizá esperasen una representación con apellido aristócrata, fue una sorpresa. La razón no era otra que la amistad que, desde hace casi dos décadas, une a Aldo con Andrea Stefanowicz Sabrier, su excompañero del Collège Alpine Beau Soleil, a su vez íntimo del primogénito de Carolina. Nunca le ha gustado airearlo. Hablar con él de su vida resulta mucho más revelador.

