12 abr 2019

¿Deben las marcas tener la potestad de clasificar los cuerpos a su antojo? ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad que lo hagan? Esta pregunta asalta a más de uno desde que se ha hecho oficial que Barbara Palvin es el nuevo ángel de Victoria’s Secret.

La noticia no habría tenido mayor trascendencia de no ser porque la firma de lencería estadounidense aseguró que Palvin, de 25 años, que mide 1,75 metros, y pesa 55 kilos, es su primera modelo 'curvy'. Como imaginarán, tras la noticia, ha llegado la polémica ya que con unas medidas de 88-60-89 y un índice de masa corporal por debajo del peso ideal, la colocan con su imagen para vender tallas grandes.

"En los últimos años le hemos dado a la palabra ‘curvy’ un significado para designar a personas de talla grande, por lo que ante la sociedad Bárbara Palvin no es una modelo ‘curvy’", nos cuenta María Rodríguez, creadora del sello Pretty and Ole, con cerca de 85.000 seguidores en Instagram. ''Creo que ha sido un mal apuntamiento de la marca", reflexiona.

"Entiendo que Victoria’s Secret pueda estar introduciendo a modelos que no estaban antes bajo sus estándares, pero debería de una vez representar a chicas que compran su marca en la calle con cuerpos y tallas comunes, más allá del 90-60-90 que la mayoría no tenemos", asegura Rodríguez.

La modelo e influencer Thais Pellicer. pinit D.R.

Hablamos también con Thais Pellicer, 'influencer' y modelo 'curvy' de éxito, especialmente en Estados Unidos, que se muestra bastante contraria al anuncio. "¿Cómo se pueden atrever a decir que una chica de esas medidas es ‘plus size’?, porque es que ni tan siquiera dijeron ‘curvy’", nos dice en conversación telefónica.

Quizá el problema de este anuncio está en las consecuencias que puede tener en el público más joven o influenciable. "Estoy deseando que en televisión se haga un debate sobre esto, porque en españa no nos dan ninguna visibilidad", afirma.

Ella dedica mucho tiempo a hablar con adolescentes que le escriben en Instagram para contarle sus problemas y lanza un mensaje público para los jóvenes: "Les diría que bajo ningún concepto se dejen influenciar por la sociedad, que sean fieles a su estilo, se quieran y que se cuiden, porque estar sana es muy importante", afirma, dejando patente que salud y delgadez no siempre van de la mano.

Ana Pizarro, modelo y prescriptora de moda. pinit d.r.

Para Ana Pizarro, prescriptora de moda con más de 13.000 seguidores en Instagram, el anuncio no ha sido una sorpresa, pero cree que "poniendo a estas mujeres en un pedestal se invisibiliza a un 90% de mujeres gordas que sí que necesitan de esas marcas para poder vestir. Pero no me sorprendió porque es algo que llevo viendo muchos años".

Para frenar el impacto de un mensaje que puede resultar nefasto para los más jóvenes, ella también deja unas pautas, pero esta vez para los medios de comunicación, que tenemos la labor de crear otro discurso social y de ampliar las miras. "Los medios deben ser más inclusivos, igual parece utópico, pero no es tan complicado que en los artículos y las campañas se hable de mujeres diversas". Tomamos nota.

