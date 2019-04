13 abr 2019 Iciar García / Isabel Morales

la cantante brasileña lanza su línea de sandalias con Ipanema y está dispuesta a arriesgar y arrasar por todo el mundo con su nuevo disco. El pasado martes 9 de abril, Anitta aterrizaba en Madrid para presentar su nuevo trabajo, 'Kisses'. Lo hacía rodeada de 'influencers' internacionales, como Gala González, para dar a conocer el mundo de la moda a través de las redes sociales. La musa de la marca brasileña de sandalias aseguró haber estado hace poco en las exóticas playas de Ipanema, una asigantura que tenía pendiente. "Anitta es perfecta porque tiene un estilo sofisticado y a la vez relajado", aseguraban desde la marca que también patrocina su nuevo trabajo discográfico.

La propia cantante anunciaba posibles colaboraciones con varios artistas españoles como Pablo Alborán o Rosalía. "Con Pablo Alborán, que es amigo mío, ya he empezado a hablar sobre esto", confesó.

'Kisses', su primer álbum internacional, incluye la canción 'Get to know me', elegido como el tema central de la campaña de Ipanema y que será lanzado en más de 100 países.

Este álbum políglota estará disponible en español, inglés y portugués. "Compongo en varios idiomas para que no solo en Brasil disfruten de mi música". Ahora quiere disfrutar de este nuevo trabajo, por lo que tardaremos un tiempo en volver a escuchar algo nuevo de la brasileña, ya que asegura que esta última aventura ha sido agotadora. Tampoco tiene tiempo para el amor, ya que esta centrada en su trabajo y prefiere no pensar en ello. No cierra las puertas a posibles relaciones en un futuro y no tuvo reparos en hablar de su relación de "hermanos" con el cantante J.Balvin, con el que comparte locuras cuando coinciden trabajando en los estudios de grabación.

