14 abr 2019

Compartir en google plus

Carlos Sobera no para de cosechar éxitos. Es uno de los presentadores más conocidos y queridos de Mediaset y no se conforma con dar vida ya a dos programas con buenas audiencias ('First Dates' y 'Volverte a ver'), sino que también se ha sumado a un nuevo proyecto: el de presentar 'Supervivientes 2019' desde Cuatro y unirse a Jordi González, Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, las caras ya conocidas del concurso.

El presentador ha acudido al plató de 'Viva la vida' para contar en qué consiste este nuevo proyecto del que dice tener muchas ganas de enfrentarse al no haber trabajado nunca con un formato televisivo de tal calibre. Ha sido Enma García quien durante la entrevista se ha interesado por la salud de la esposa de Carlos Sobera.

Un momento en el que el periodista se ha sincerado y ha relatado uno de los peores momentos de su vida. Mi mujer tuvo un susto importante. Parece que se ha puesto de moda tener derrames cerebrales, y lamentablemente a Jorge Javier también le pasó. El 4 de febrero Patricia sufrió un derrame cerebral", comenta irónico.

Aunque a pesar del susto y de que fueron momentos muy difíciles para ellos, Sobera ha asegurdo que ya se encuentra perfectamente y que lo ha superado con creces en estos cuatro meses. "Está estupendamente. No le han quedado secuelas que era lo que más temíamos. Tiene la misma agilidad mental de antes y se sigue metiendo conmigo", explica.

Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje motivador en el que anima a vivir cada momento de la vida como si fuera el último: "La vida hay que vivirla de una manera intensa y en cada momento porque nunca sabes lo que te va a pasar".

No te pierdas...

- Carlos Sobera se sincera sobre su enfermedad

- Preocupación por el estado de salud de Carlos Sobera

- El beso de Toñi Moreno y Carlos Sobera en el primer aniversario de 'Viva la vida'