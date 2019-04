15 abr 2019

Anabel Pantoja está superándose a sí misma tras cada prueba de 'Sálvame Okupa'. No puede estar más feliz y más a gusto y tiene muy claro que quiere ganar este reality. Es, además, la segunda finalista del finde okupa de 'Sálvame'.

De repente se puso a llorar en el confesionario y desde el plató de 'Viva la vida' no daban crédito a qué podría estarle pasando a una de las concursantes más felices de la casa. "Estoy bien. Tú sabes cómo soy yo de dramática", le explicaba a Emma pero igualmente el motivo era toda una intriga. Para quitarle hierro al asunto, Anabel quiso zanjarlo con un "Estoy pidiendo de merendar y no me dan".

Después de las risas desde plató y las de ella misma, Emma García le pidió que se sincerase porque, como la conocía, sabía que había algo más detrás. "El Súper me estaba preguntando que cómo me había sentido aquí. De verdad, sólo puedo agradecer esta oportunidad que me han dado. Son sólo 3 días pero aquí se hace más. Hace un par de años me quedé con las ganas. Me quedé a las puertas porque en 'Supervivientes' no me fue bien. Y creo que me lo merecía también”. Entonces Emma quiso hacer el apunte más importante: "¿Estás llorando de emoción?".

Y Anabel se terminaba emocionando aún más y con la boca chica para no estallar a llorar le contaba: "Estábamos hablando el Súper y yo de valorar un poco esto. Creo que no me habéis podido hacer un regalo tan bonito como darme esta oportunidad. Cuando estás ahí (en plató), hay tardes y tardes, pero esto es diferente. Ser yo misma, disfrutar, ganar pruebas… Yo no pensaba que iba a ganar yo con mi "pantoculo"".

Pues el "pantoculo" está ganando todas las pruebas y eso no se lo quita nadie. "Tenía muchas cosas en mi cabeza. Me gusta que esté bien y todo a mi alrededor esté tranquilo. No sé cómo han salido las pruebas de mi tía, ni cómo está Kiko y siempre estoy así. Y ahora estoy aquí, la primera". Por fin, Anabel, quiérete mucho porque lo vales.

