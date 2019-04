16 abr 2019

nacida en tolosa, (Guipúzcoa), Ainhoa Arteta es una de nuestras sopranos más relevantes en el panorama nacional e internacional. Su afición a la música le llegó con cinco años, al escuchar por vez primera un disco de María Callas. Desde entonces el público de los grandes teatros se ha entregado ante sus interpretaciones en papeles principales de óperas como: 'La Traviata', 'La Bohème', 'Romeo y Julieta', 'Fausto'…

Embajadora de la Marca España, es gran amante de los animales y una persona comprometida en causas como la lucha contra el cáncer y la pobreza infantil. Ainhoa nos recibe en su casa para hablarnos de su familia, de sus proyectos y su participación como jurado en el nuevo 'talent' infantil de TVE, 'Prodigios'.

Al llegar a su casa he tenido que sortear una pequeña manada de perros que me saludan con mucho cariño, mientras Ainhoa me recibe con una taza de café y una amplia sonrisa. Pasamos al saloncito donde tendrá lugar la entrevista, al tiempo que le pregunto: ¿De dónde le viene el amor por los animales?

Ainhoa Arteta Desde pequeñita siempre he tenido perros. Uno de los motivos que me llevaron a vivir en una casa fuera de Madrid y no en un piso en el centro fue poder tener más de un animal. He trabajado muchos años de voluntaria en una perrera y me quedó muy grabado que adoptar es muy necesario. Un perro no es un juguete y yo he visto mucho sufrimiento, no porque no estén bien atendidos, sino por falta de cariño.

C. ¿Cuántos perros tiene?

A.A. Tengo cinco perros y dos gatos. Casi todos adoptados.

C. ¿Me puede decir quién es quién?

A.A. Runa es un cruce de mastín. Me la regalaron porque era muy grande y no la podían tener. Triana es sevillana, la rescaté en la Asociación de la Sonrisa Animal. A Lula la llamamos Lulaflores porque también es de Sevilla, es una Pomerania. Cuando murió mi madre, mi hija quería un perro y le compramos a Moco, que es un Carlino y lleva más de once años con nosotros. Y Wiliam fue un regalo de mi profesora. Ya vino con el nombre puesto.

C. ¿Cómo es la convivencia en esta pequeña comuna perruna?

A.A. Se llevan muy bien y se cuidan mucho. Hay un poco 'juego de tronos': la que parece que domina es Runa, pero la que lleva los pantalones es Triana.

C. Tendrán diferentes carácteres. ¿Me puede contar algún detalle?

A.A. Triana es la más obediente. Lula es cariñosísima y le gusta la música. Moco, hace lo que le da la gana, es muy gracioso y no se enfada con nadie. Y a Runa la puso en su sitio Triana. Pero la más importante es Ailín, la persona que les cuida. Lleva trabajando con nosotros quince años, es una mujer muy calmada, que los quiere y los entiende. Aunque ellos saben que los piensos y los veterinarios los pago yo. Hay veces que cuando canto en un concierto, Ailín me dice: esto para los gastos y los perros.

Los mayores ignorantes son los políticos"

C. Además tiene dos felinos, Shadow y Fígaro.

A.A. A Shadow la encontramos en un contenedor, se partió la cadera y lo ha pasado muy mal. Ahora ha sido mamá. La hemos tenido que hacer una cesárea por el problema de la cadera pero se encuentra muy bien. Y Fígaro, es sevillano y muy independiente.

C. Hablemos de su trabajo, 'Prodigios', el nuevo 'talent' infantil de TVE en el que usted forma parte del jurado con Nacho Duato. ¿Cómo está siendo la experiencia?

A.A. Una maravilla y espero que conciencie a la población española de la cantidad de talentos que tenemos en este país, además de un profesorado de gran altura. Son niños entre 7 y 16 años que dedican parte de su tiempo a la música clásica. Creo que el programa sale en un momento clave. Los niños son el futuro de este país y hay un poso de cultura muy grande, por eso es tan importante que se vean programas como 'Prodigios'.

C. ¿Quiere decir que apostando por otro tipo de entretenimientos se puede hacer mejor televisión?

A.A. Sin duda. Este programa debe de servir para concienciar a los espectadores que se puede hacer otro tipo de televisión. Me gusta que dejen participar al jurado, que nos dejen enseñarles, ya que los que participan saben que es una carrera a largo plazo y que esto es una etapa más. Lo importante no es triunfar, es caminar, aunque el camino sea largo.

C. Dicen que la música amansa a las fieras. ¿Puede en este caso incentivar a los jóvenes a hacer otras cosas más allá de mirar el móvil?

A.A. Tengo ese problema en casa. La música les forma, es algo que crean ellos. Cuando se enganchan a algo así, ya no lo dejan nunca.

C. ¿Se valora la música en la educación?

A.A. No está valorada. Los mayores ignorantes son los políticos. La música es cultura y la cultura es progreso y cuando quitas la música de un colegio estás quitando algo muy importante. Los clásicos están basados en épocas floridas, gracias a lo cual, la humanidad ha crecido.

