16 abr 2019

¿Quién le iba a decir a Kiko Rivera que un mensaje optimista como el suyo iba a causar tanto revuelo -que puedes recordar aquí-? El 'DJ', que confesó durante su estancia en la casa de 'GH Dúo' que había superado una adicción a las drogas, quiso tener unas palabras de apoyo hacia todos los que están pasando por algo similar en estos momentos.

"Este mensaje va para todas aquellas personas que pasan por la enfermedad que yo pase. Decirles que si se puede! Gracias por esos mensajes tan maravillosos!", escribía Kiko junto a una imagen suya. ¿Qué tenían de malo sus palabras? Referirse a esas adicciones como enfermedad.

Las respuestas, en tono de crítica muy dura, no se hacían esperar. "Kiko, ¿tú qué enfermedad tenías? Tú tenías un enganche a la droga y punto. Enfermedad es un cáncer, un tumor... algo que viene sin tú quererlo, no algo que tú buscas divirtiéndote de fiesta", se puede leer en uno de esos comentarios al lado de su publicación en Instagram.

"Las drogas no son una enfermedad, son un vicio" o "¿enfermedad? no amigo, eso es algo buscado. Enfermedad es una gripe o un cáncer. El ser drogadicto o adicto es algo buscado, no una enfermedad", son otras de las palabras críticas que le han dedicado al hijo de Isabel Pantoja.

Algunos de sus compañeros, como Carolina Sobe o Juan Miguel, le escribían apoyándole, poniendo en valor que se haya atrevido a ser un ejemplo de que se puede salir y animándole a que pase de todos aquellos que no han sabido valorar este paso adelante.

