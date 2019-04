17 abr 2019

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt se está haciendo eterno. Y si eso pensamos nosotros, imagínense ellos. Pero lo cierto es que poco a poco lo van consiguiendo y ya Angelina empieza a borrar los rastros de Brad de su vida (y de su nombre).

Según los documentos oficiales que ha publicado ‘'The Blast', Angelina ha pedido expresamente ser de nuevo Angelina Jolie. ¿Había dejado de serlo? Sí, si cuentas que en 2014 cuando se casó con el amado actor, ella decidió añadir a su nombre el Pitt al final. Ya sea un error o un acierto, en medio del divorcio más sonado y largo de Hollywood, ella consigue recuperar su nombre de soltera.

Todavía no han acabado todos los trámites, pero gracias al nombramiento de un juez del "bifurcation of marital status" pueden considerarse solteros aunque no estén divorciados. A eso se le añade que todavía están debatiéndose aspectos del acuerdo de custodia. Le han pedido a Angelina que deje de poner pegas pero al parecer ella está consiguiendo todo lo que quiere de este divorcio. ¿Y qué menos, no?

Mientras tanto, el grandísimo imperio antes conocido como brangelina, de 450 millones de euros, sigue en el aire. Si él no pasa la custodia de sus hijos, de momento es él el que pierde en este juicio. Pero todavía pueden cambiar muchas cosas.

Ahora bien, para los que especulaban que Angelina quería volver con Brad Pitt y estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad... ¿Dónde ha quedado eso si es la primera en pedir que se pongan distancias entre los dos? Se acabó la historia de cuento de hadas que los fieles de Hollywood habíamos seguido.

