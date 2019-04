19 abr 2019

Tiene la casa invadida por sus pinturas y la ilusión de preparar su próxima exposición en Madrid. Recién llegado de Chile y haciendo caso omiso de los mil rumores que le separan de María Teresa Campos, Bigote Arrocet se sincera en una entrevista donde hay tiempo para las risas y las lágrimas.

Corazón Me tranquiliza que me haya citado en el domicilio de María Teresa porque acabo de leer que le había echado tras un enfado.

Edmundo Arrocet A los 18 años aprendí que nunca me iba a fijar en lo que dijeran de mí. Ni de las cosas buenas ni de las malas. Me da lo mismo lo que escriban. Si me llegara afectar sería un problema porque a mí ya me han matado tres o cuatro veces. Recuerdo una vez en el aeropuerto que se me acercó una señora muy emocionada para abrazarme porque acababa de oír que había fallecido y había llorado por mí.

C. Veo que sabe lo que son las ‘fake news’.

E.A. Ni leo lo que dicen ni dejo que mis amigos me envíen recortes o me hagan comentarios. Casi nada de lo que se escribe sobre mí es verdad y lo que más me preocupa es el daño que esas falsedades hacen sobre todo en la credibilidad de la prensa ya que al final todo se mezcla.

C. ¿Esas historias han hecho que se haya distanciado de los medios de comunicación?

E.A. La verdad es que no. Como no me entero, no hay enfados. Soy consciente de que las noticias buenas no venden y que casi siempre interesa más el morbo, sobre todo en los últimos 50 años. De mí han publicado que he pagado con cheques sin fondos, que era homosexual…

C. Curiosamente en su profesión que tiene muy buena prensa ya que no encuentro quien me hable mal de usted.

E.A. Hace ocho años un grupo de colegas fundamos la Asociación del Humorismo español donde está Tony Antonio de presidente y en la que se engloban muchos artistas como el recientemente desaparecido Alberto Cortez. Te aseguro que nos llevamos genial y hacemos un montón de actividades. Siempre les repito que no me cuenten nada porque no quiero saber.

C. ¿Es una forma de protegerse?

E.A. Hay que ser muy imbécil para enojarse por esas historias cuando formas parte de este mundo. Yo entiendo que cuando no hay noticias que vender algunos deben crearlas porque es la única manera de ganarse un sueldo, pero me da igual. Es como la fama. Resulta que llevas toda la vida esforzándote por triunfar y cuando lo haces hay quien intenta esconderse de la gente cuando sale a la calle. No creo que eso sea lo correcto. A mí me encanta hablar con cualquier persona que me quiera saludar. Es un honor saber que te quieren.

C. ¿Le gusta salir de discotecas? Se supone que su última bronca con María Teresa ha sido por irse de marcha.

E.A. Soy una persona muy seria en mi vida normal y nunca voy a salas de fiesta o discotecas. A mí lo que me gusta es estar en casa ya que no paro de hacer cosas. Se inventan cada cosa…

C. Pero María Teresa sí sufre con esos titulares que se publican.

E.A. Ella sí sufre porque todo se lo toma muy a pecho. Te puedo asegurar que en los últimos tiempos he conseguido que actúe como yo y viva al margen de rumores.

C. La gente joven ha podido conocerle mejor tras participar en Supervivientes. Ahí se vio que es un hombre que evita el conflicto y tiene una gran capacidad para aislarse de todo.

E.A. El conflicto no sirve para nada. Reconozco que me gusta mucho la tranquilidad. Después de tantísimos años actuando y viajando por todas partes al final se trata de buscar la tranquilidad. Además yo me entretengo muy bien solo. En las giras cuando acababa el ‘show’ no salía del hotel. Me gusta coser, dibujar, la soledad…

C. ¿Y dónde siente que está su casa?

E.A. Me fui de mi casa con tan solo 12 años y soy un desarraigado porque desde muy niño he viajado sin parar. Por eso mi casa puede ser cualquier lugar. Puedo estar en un palacio como en cuatro metros, porque disfruto igual. Incluso para dormir suelo acabar en el suelo que es lo que más me gusta, aunque si viene Teresa corriendo me subo a la cama porque no lo entiende. En ese sentido soy raro.

C. ¿No es un poco extraña esa falta de apego hacia las cosas?

E.A. No tengo apego a nada y me acomodo a todo. En Supervivientes me dejaron diez días aislado en una cabaña y yo era el hombre más feliz del mundo. No escucho ni la música porque he trabajado tanto con las canciones. Tengo 67 tonos de imitaciones de voces y por eso busco el silencio. Te voy a confesar que mi profesión de imitador empezó desde la infancia. Fue la forma de defenderme ante las burlas de los niños del colegio ya que tras la separación de mis padres, algo que sufrí mucho, me fui a vivir a Chile y allí se reían de mi acento argentino. Empecé a imitarles y acabé con el problema.

C. En España se ha abierto el debate de la eutanasia por un caso reciente. ¿Qué opina?

E.A. Desde muy niño me explicaron que lo único claro que iba a saber de mi futuro es que un día me moriré. Encajé esa idea y desde entonces hablo a diario con el que está arriba para contarle mis cosas y agradecerle lo que tengo. No tengo miedo a morir. A mis 70 años sería terrible que lo tuviera puesto que me quedan tres telediarios. Mi único miedo es al sufrimiento y al dolor por eso estoy a favor de la eutanasia. Vi morir a mi mujer y fue terrible. Además yo no quiero ser una carga para nadie. Si mañana me dicen que tengo una enfermedad como esa yo no me hago nada, absolutamente nada. No quiero ni perder mi pelo por lo coqueto que soy. Sé que moriré y tengo una lista de preguntas para Dios que espero me responda.

Edmundo Arrocet bromeando ante nuestra cámara. pinit Alberto BERNÁRDEZ

C. Acaba de regresar a Madrid tras casi dos semanas fuera. ¿Se puede saber que hace cada vez que se va?

E.A. No hay ningún misterio en mis marchas ya que tengo familia y negocios fuera de España. Los artistas viajamos sin parar y encima yo en América tengo muchas cosas que hacer. Después de más de 50 años de vida profesional ahora estoy más retirado, aunque aún te llaman para presentar o actuar en galas o acudir a una serie de eventos o televisiones. Gracias a Dios el trabajo no me falta y es curioso que cuando no lo buscas es cuando más te llega.

C. ¿Nunca le ha tentado la política? Su amigo El Puma se quiere presentar a la presidencia de Venezuela.

E.A. A mí no me interesa, pero me parece muy bien que él lo haga porque es un hombre de un gran corazón. Cuando en la vida has pasado hambre y frío de verdad, empatizas con la gente que vive así. Es como la legislación con las mujeres. Creo que deberían cobrar incluso más que los hombres porque su labor profesional siempre tiene el plus añadido de la familiar y hay que reconocerlo.

C. ¿Cuántos años lleva ya como pareja de María Teresa Campos?

E.A. El otro día lo hablamos y me recordó que llevamos cinco años juntos. El tiempo vuela. Cuando empezamos mi hijo ni se había casado y hoy ya tengo otro nieto, aparte de los tres de mi hija. Va todo muy deprisa. El próximo septiembre cumpliré 70 años y me acuerdo como si fuera ayer de mis 25.

C. Siempre ha trabajado en nuestro país, pero ahora está más instalado en Madrid por su relación .

E.A. Bueno yo realmente donde quiero vivir es en Canarias, pero María Teresa está muy apegada a Madrid y no hay manera de convencerla. Ni siquiera consigo que nos quedemos en Málaga donde tiene la casa justo delante del mar. Ahora me han dicho que en septiembre hay un viaje de la asociación a Jerusalén y a ver si consigo que se apunte.

C. ¿Cómo se vive el amor de los 70?

E.A. El amor no tiene edad. Por supuesto es un amor más templado. Cuando eres joven vives de una manera más arrebatada, se piensan menos las cosas. Pero a mi edad ya tienes a tu favor la experiencia y la reflexión. Mis hijos hoy también son distintos a cuando eran jóvenes.

C. Hablando de familia no sé cómo es la relación con su hijo Alexis tras las declaraciones que ha hecho donde no le deja muy bien, la verdad.

E.A. Creo que mi hijo está mal aconsejado, pero le perdono todo. Últimamente no hemos hablado mucho a raíz de esas declaraciones, pero te aseguro que no me enfado y lo entiendo ya que nunca hemos vivido juntos. Siempre he rezado por él y la culpa de todo es mía.

C. ¿Qué supone la fidelidad a su edad? Le pregunto porque también se ha especulado mucho con ese tema.

E.A. Mi problema es que soy una persona tremendamente cariñosa y me encanta abrazar a las personas. Es verdad que con los años cambias mucho. De joven, y más los hombres, estamos muy locos.

C. ¿Cómo es la relación con las hijas de María Teresa?

E.A. Nunca nos hemos llevado mal. Por eso todos esos inventos que han dicho sobre nosotros me dan risa. Carmen pasa ampliamente de esas historias pero es verdad que Terelu lo sufre más. ¿Pero cómo vamos a enojarnos si cada vez que nos vemos es para comer juntos y pasarlo bien?

"Mi hijo alexis está mal aconsejado, pero se lo perdono todo"

C. ¿Qué hace cuando se juntan las tres?

E.A. Yo me borro porque me encanta que hablen entre ellas.

C. Tiene las paredes de la casa llena de sus cuadros. ¿Sigue estampando su pintura en la ropa?

E.A. Sí. Todo es a mano y piezas únicas. Ahora estoy organizando que cada camiseta que venda tenga su certificado de exclusividad ante notario. Costarán 300 euros y ya tengo encargadas 60 para septiembre.

C. ¿Y que hay de cierto en que sus prendas se podían encontrar en la tienda de una china?

E.A. Lo único que yo he negociado con los chinos es la compra del algodón porque tienen copado ese sector. Ahora he encargado algodón egipcio y peruano y lo compagino con la exposición de pintura que voy a presentar.

C. ¿Va a colgar sus cuadros en la casa nueva que han alquilado?

E.A. Supongo que alguno sí pondremos. En esa casa estaremos más tranquilos porque esta es enorme y solo estamos dos.

C. ¿Cómo le gustaría verse de aquí a unos años?

E.A. Ojalá que igual pero viviendo junto al mar o en el desierto.

C. ¿Se imaginaba hace cinco años que estaría aquí con María Teresa?

E.A. Para nada. Sin amor no hay vida pero yo nunca sé hasta cuándo. Soy un hombre viajero y ahora he parado bastante mi ritmo por estar con ella.

Más noticias sobre Edmundo Arrocet

- Edmundo Arrocet habla sobre la relación con su hijo Alexis

- Alexis, el hijo de Bigote Arrocet, presenta la demanda de paternidad

- Edmundo Arrocet: artista y diseñador