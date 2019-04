19 abr 2019

Según Raquel Bollo, todo lo que querían Las Mellis era saltar a la televisión. Y ahí están. Pero a costa de la familia Pantoja y de la propia Raquel Bollo. El enfrentamiento en directo de Las Mellis y Raquel Bollo dejó a todos con la boca abierta porque no salieron indemnes de acusaciones.

Al principio Raquel Bollo se quería mantener al margen de los comentarios de Las Mellis y menos mojarse ella dando su opinión para que luego la usasen en su contra. "Yo, Raquel Bollo, no os voy a confirmar nada" les decía para evitar meterse en sus asuntos y excusándose de contestar a una de sus preguntas: "¿Éramos palmeras de ella?".

Pero ya se encargaron ellas mismas de aclararlo: "Si lo hubiéramos sido no nos habríamos defendido de lo que nos hizo, que hoy en día nos sigue perjudicando muchísimo", decían señalando a Anabel Pantoja que ni se inmutaba. Pero ya Raquel no daba crédito a ciertas cosas que estaban insinuando y les contestó: "Buscasteis la oportunidad para salir en televisión, y lo conseguisteis".

El problema de Las Mellis con Raquel es que no les cogió el teléfono, y cuando ellas lo recordaban, Raquel les amenazaba con un: "¿Cómo os voy a coger el teléfono después de todo lo que yo sé? (…) Tened la valentía de decir lo que de verdad habéis hecho conmigo". Y ya, la que no iba a confirmar ni desmentir nada, se embalaba y argumentaba sus acusaciones: "Las veces que habéis venido a cantar a 'Sálvame' ha sido porque yo lo he dicho, y encima con mi ropa, mirad que mala amiga he sido (...) Yo no les he hecho daño, su argumento es que yo no les cogía el teléfono... Ese es el argumento para grabarme y venderme".

