«Soy el que se ocupa del Placer Interior Bruto de la jefa de la economía mundial». Xavier Giocanti, catedrático de Derecho, reputado urbanista y rico empresario inmobiliario, prefiere resumir con sorna su currículo haciendo referencia a la relación que desde hace 11 años mantiene con Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tercera mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes. Él y otros hombres de talento y éxito asumen su posición de consortes sabiendo que los méritos propios apenas brillan cuando la fama de sus parejas deslumbra. Artistas, escritores, músicos, científicos…, y ‘maridos de’ discretos y satisfechos. Estos son algunos de los más (des)conocidos.

Fedez: el rapero domado, pareja de Chiara Ferragni

La conquistó con una canción en la que se reía de ella: "El perro de Chiara Ferragni tiene un bolso de Vuitton y un collar con más brillo que la chaqueta de Elton John". Era el nuevo chico malo de la música italiana, ganador del programa 'Factor X', incluso le habían premiado con un MTV.

¿Qué le faltaba por conseguir a Chiara, la rica 'influencer'? Pues su polo opuesto. Por eso invitó a cenar a Fedez tras escuchar el tema. El rapero transgresor, de letras ácidas contra la superficialidad del consumo, ha terminado viviendo en un ático de lujo en Milán y luciendo tatuajes y 'piercings' en el Instagram de la delicada Chiara (14 millones de seguidores). Puede que el amor haya apaciguado su espíritu rebelde, pero a cambio le ha regalado aún más popularidad, al menos como personaje secundario.

Keith Urban: marido de Nicole Kidman

Cuatro premios Grammy y diez Music Awards avalan a Keith Urban como el músico más reconocido del 'country'. Ya lo era cuando conoció a Nicole Kidman poco después de su divorcio de Tom Cruise. Por entonces, ella se recuperaba de los efectos secundarios de compartir 11 años de su vida con un cienciólogo y él intentaba sobrevivir a las drogas.

Unos meses después de conocerse ingresó en un centro de rehabilitación: “Gracias a Nicole, volví a nacer”. Su reputación musical ha continuado creciendo hasta convertirse en un mito que, sin embargo, debe descender de su pedestal cuando cambia la guitarra por el esmoquin y acompaña a su gran dama en cualquier alfombra roja. Pero ni un mal gesto. Ni un atisbo de celos. Simplemente, es feliz junto a ella.

Andrew Upto, el afortunado, marido de Cate Blanchett

Él mismo se apoda ‘La Mano’ porque dice que es lo único suyo que queda cuando recortan las fotos que toman a su mujer en los actos a los que acuden juntos. El humor y el amor son su mejor terapia para vivir bajo el eclipse de Cate Blanchett.

El suyo es un talento literario precoz: con 16 años escribió su primera obra teatral y ha seguido escribiendo para satisfacción de la crítica, al tiempo que dirige tanto sobre el escenario como tras las cámaras, en varias ocasiones con su esposa como protagonista. Cate le admira con tanta intensidad como le odió cuando se conocieron, durante un rodaje.

El sentimiento fue mutuo. Al año siguiente coincidieron de nuevo en una partida de póker. Tres semanas después se comprometían, formando una pareja sorprendente para quienes tan solo se fijan en la imagen. Son los mismos que prefieren apodar a Upton ‘Andrew, el Afortunado’.

El enigma de Shelby Brian, pareja de Anne Wintour

Hace dos décadas el cuidado estilismo de Anna Wintour, editora de 'Vogue', se manchó del barro que esparció la prensa amarilla al trascender su relación adúltera con el empresario Shelby Brian. El escándalo puso fin a su matrimonio con el doctor David Shaffer y dio inicio oficial a la discretísima relación que desde entonces mantiene con Brian, un hombre de negocios que comenzó a amasar su fortuna patentando uno de los primeros sistemas de telefonía móvil de Estados Unidos. Íntimo de los Clinton y los Obama, para los que organizó grandes fiestas de recaudación de fondos; eventual productor artístico; inversor tecnológico. Poco más se sabe de él. Aborrece la notoriedad, por lo que se siente cómodo viviendo a la sombra de las perennes gafas de sol de su mujer. De hecho, verles uno al lado del otro es todo un acontecimiento que sirve para confirmar que siguen juntos.

Stedman Graham, polifacético. Pareja de Oprah Winfrey

La gran Oprah asegura que el secreto de su larga convivencia es que nunca se han casado. Algo habrá contribuido a ello, además, que Stedman Graham supiera encontrar su lugar bajo el sol de la mujer más influyente de Estados Unidos. Su fórmula de éxito ha sido hacer de todo: activista político, promotor de asociaciones para fomentar el deporte y prevenir las drogas en los jóvenes, educador, conferenciante y autor de 11 libros sobre negocios y marketing, que en algún caso han llegado a ser superventas. Pero además, y quizá sea lo más importante, ha sabido marcar distancias con el ídolo junto al que se levanta cada mañana: “No siempre es fácil ser el hombre en una relación con una mujer tan poderosa —aseguraba en una entrevista—, pero la verdad es que no me siento amenazado por su fama, su éxito o su dinero. Eso es lo que es. No tiene nada que ver con lo que me define a mí”.

