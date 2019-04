22 abr 2019

Parece que Encarna Sánchez -o hablar de sus historias- se ha convertido en un clásico de los fines de semana en 'Viva la vida'. Si hace un par de meses se habló de esa relación con Isabel Pantoja y cómo mandó borrarse de unas fotos en la playa con la tonadillera, ahora es Millán Salcedo el que ha traído a la actualidad a la periodista.

Lo hacía hablando de ese famoso 'sketch' que protagonizó en su época con Martes y Trece de las famosas empanadillas de Encarna. Una escena que varias generaciones sabemos de memoria y que a ella, por la reacción que tuvo con el propio Millán, no le hizo ni pizca de gracia.

El equipo del programa de Telecinco rescató ese vídeo de Millán y, posteriormente, un audio de Encarna muy asustada en el que se la escucha: "Ahora vamos con otro capítulo. Que de estos personajes cuando llegue el momento, yo me voy a encargar. Y algún día, cuando abra la boca de un trabajo de investigación que estamos haciendo, que es de lo más importantes, estos se van a tener que ir de este país".

Millán Salcedo en el plató de 'Viva la vida'.

"Sobre todo uno, Millan de Martes y Trece. Pues estos cobran 1500 millones, y sin ninguna gracia, y sin ninguna personalidad. Y el tal Millán de feo que es, te asusta. Vulgares y sin chispa, con cara de malas ideas, sobre todo el Millán, Millán tiene cara de mala gente, de amargado. En su momento se contará toda la historia", añade indignada.

Un cabreo que queda casi en una anécdota si tenemos en cuenta lo que contó después Salcedo. "Al principio tenía miedo, sí. Porque yo recibía llamadas anónimas y me dejaban mensajes en el contestador. Una de ellas exactamente decía: 'Ojalá te mueras de cáncer hijo de la gran puta'. O sea que imagínate cómo se las gastaba. Supongo que tenía que ver con la corte de aduladores de esta señora. Y lo que tenía era falta de sentido del humor. Me gustaría hasta sentarme con Isabel Pantoja, ver el programa que en su día hicimos y preguntarle ¿dónde está la ofensa?"

"Coincidí con ella en el entierro de Lola Flores y le pedí disculpas al oído y ella me respondió que no me preocupara", concluyó, como justificando que, al final, hubo paso atrás de Encarna, de la que siempre se ha puesto en relieve su carácter.

