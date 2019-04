23 abr 2019

Fue una de las noticias de ayer. Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, había sufrido el segundo desmayo en apenas cuatro meses y había tenido que ser hospitalizada de nuevo. La joven permaneció inconsciente durante un tiempo lo suficientemente largo como para que los médicos hayan decidido hacerle pruebas y, así, saber qué es lo que le provoca estos desvanecimientos.

Ante el revuelo que generaba la información, ha sido su madre la primera en dar la cara y hablar. Sobre todo, para lanzar un mensaje de tranquilidad y que nadie piense que es más grave de lo que en realidad parece ser. Y porque ella, no al Caribe, pero sí ha realizado un viaje que no habría hecho si la joven estuviese realmente grave. Obvio.

Porque este nuevo desmayo se produjo el pasado 13 de abril y no este fin de semana, como en un principio se dijo. Y según ha informado Paloma Barrientos en Vanitatis, nada más salir del hospital, se fue una fiesta. Así que, ¿cómo no iba su madre a darse un respiro y viajar esta Semana Santa?

Tana se encuentra perfectamente"

Ha sido en ese mismo medio donde la duquesa de Montoro ha asegurado: "Tana se encuentra perfectamente. No hay que alarmarse. Está ahora conmigo y con su vida habitual". Añadiendo: "Como comprenderás, si mi hija hubiera estado mal, no me habría marchado a ningún lado".

Porque madre e hija han optado por pasar las vacaciones separadas. Tana se ha quedado en el sur, mientras que Eugenia ha disfrutado de unos días en el norte. Por el momento, parece que todo está en calma y que no debemos preocuparnos más de la cuenta por Tana.

