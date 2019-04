24 abr 2019 Anabel unamuno

"Hoy toda mi energía, fuerza y amor están enfocadas en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional". El pasado 9 de febrero, Angélica Rivera anunciaba con esas palabras su separación del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, apenas unas semanas después de que este abandonara el cargo.

Los rumores circulaban desde hacía meses, pero las imágenes del expresidente paseando por las calles de Madrid con la modelo Tania Ruiz Eichelmann eran la confirmación definitiva de que su matrimonio estaba roto. Desde entonces, la ex primera dama de México ha tratado, efectivamente, de rehacer su vida y reconstruir su carrera como actriz 12 años después de protagonizar Destilando amor, su última (y más exitosa) telenovela.

Pero su regreso a la vida civil está siendo mucho más complicado de lo previsto. Mientras algunos periodistas mexicanos, como Sanjuana Martínez, insisten en que su matrimonio con Peña Nieto no fue más que un montaje para lanzar la carrera del político; otros, como el columnista del Universal Salvador García Soto, han desvelado ahora las exigencias de la actriz para firmar el acuerdo divorcio. Muy molesta por la publicación de aquellas fotografías de Peña Nieto con su nueva pareja, Rivera le habría exigido 35 coches de lujo, pero también correr con los gastos de sus vuelos privados durante los próximos 12 años.

Además, la revista 'Vice' denunciaba recientemente en un reportaje que no existen registros públicos de los gastos de Rivera en su etapa como primera dama. Y este goteo de informaciones controvertidas ya le habría pasado factura. Según informaba hace unos días el medio mexicano TVNotas, Rivera pretendía regresar a las telenovelas interpretando a la villana del remake de 'Cuna de lobos'.

De hecho, la ex primera dama llegó a reunirse con directivos de Televisa, aunque no consiguió cerrar el acuerdo debido, según relataba el medio, a su deteriorada imagen pública. Unos días más tarde, se confirmaba que la elegida para interpretar a Catalina Creel será la actriz española Paz Vega. De momento, la Gaviota, como todo el mundo conoce a Rivera en México, no consigue levantar el vuelo. Y el culebrón en el que se ha convertido su vida continúa.

