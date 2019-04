26 abr 2019

Si algo sabemos de Miguel Ángel Muñoz es que no tiene reparo en contar las cosas. Esta semana, el actor, entre rumor y rumor sobre su posible relación con Ana Guerra, fue invitado a 'La resistencia', el 'late night' de David Broncano en Movistar+, y fue víctima de la misma pregunta que el presentador hace a todos sus invitados: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?".

Serio y sin pelos en la lengua, Miguel Ángel reveló su secreto: "Llevo currando desde los 10 años, tengo ahora 35. Es decir, llevo 25 años en esto. Debería tener mucha pasta en el banco. La verdad es que no tengo más de 50.000 euros en el banco", confesó, dejando sorprendidos al presentador y la audiencia, debido a "las 15 películas, 5 cortos, 6 obras teatrales, 24 series, y varios programas" que recordó haber hecho. Pero el actor no se arrepiente de todo lo que ha hecho, a pesar de haber generado mucho más dinero que el proporcional a esa cifra: "La vida me ha dado otras cosas y con ese dinero he podido ayudar a otra gente", explicó.

No es la primera vez que alguien responde a la pregunta de Broncano en directo. Él mismo se vio envuelto en su propia enredadera en 'El Hormiguero', cuando Pablo Motos le hizo la pregunta. "Más de 500.000 y menos de 600.000", confesaba en el programa de Atresmedia. Casi igual que Miguel Ángel, ¿eh?

