29 abr 2019

Nacho Duato se abrió como pocas veces lo había hecho antes en 'Prodigios', el programa de baile de TVE en el que, al ver a varios niños entregados a la profesión que él ama. Porque el bailarín terminó por confesar los traumas y los problemas que sufrió de pequeño simplemente por querer bailar.

En el colegio, pero también en casa. "Empecé a bailar a los 13 años y en casa no me dejaban. Me tuve que ir a un estudio de ballet y todo eran niñas, no había ni un niño. Cuando salía, tenía que esconder las mallas y las zapatillas porque los niños en el colegio me llamaban marica", reveló ante la audiencia del programa.

Duato se dirigió a un niño al que había ido a ver su padre. Lo hizo con cierto aire de envidia sana, pues aseguró que a él el suyo solo le había ido a ver, a lo largo de su carrera, "cuatro veces" y que le decía: "'Nacho, habla como un hombre' y yo le decía, 'pero si tengo 12 años, ¿cómo voy a hablar como un hombre?'".

"El otro día cuando vi a tu padre apoyarte, yo que siempre he pasado de todo y decía 'bueno, si mi padre no viene a verme es porque está muy ocupado', ahora pienso que cosa más grande me he perdido", continuaba una de las figuras más importantes en el mundo del baile en nuestro país.

"Sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir. Tienes suerte de haber nacido en una España libre y democrática, no como la que me tocó vivir a mí", remataba ese discurso alentador para uno de los pequeños.

