4 may 2019

Compartir en google plus

Con el eco de de un posible romance con el piloto Lewis Hamilton Cindy Kimberly vuelve a España para ser imagen de la colección de novias Aire Barcelona y vestirse de blanco aunque no tenga anillo que lucir. Cindy aprovechó esta visita para hablar de sus sueños y su nueva vida en Los Ángeles tras el salto a la fama que llegó por un mensaje de Justin Bieber, que se quedó impresionado por su belleza.

Corazón Verla de blanco radiante como imagen de la nueva colección de Aire igual le ha traído recuerdos de cuando soñaba vestirse de novia. ¿Lo hacía?

Cindy Kimberly Claro que soñaba con vestirme un día de novia, aunque tal vez la diferencia estaba en que no lo idealizaba de manera especial porque he crecido con una madre soltera y eso te da otra realidad. Después de ver todos los vestidos de esta colección me han dado más ganas (risas).

C. ¿Con qué sueña ahora Cindy?

C.K. En general, con dedicarme a lo que quiero... y tener 40 gatos a mi lado.

C. Han pasado cuatro años desde que Justin Bieber la lanzará a la fama ¿Cree en el destino?

C.K. He tenido durante cuatro años una cuenta de fan para Justin Bieber, y visto lo que ocurrió. Creo firmemente.

C. Cuando echa la vista atrás ¿qué sensación le provoca ese momento?

C.K. No suelo recordarlo. Fue algo alocado. Aunque es verdad que me emocionó lo que hizo Justin también lo es que me produjo un gran shock ver mi nombre en los medios, cuando yo era una perfecta desconocida.

C. Bieber la descubrió en Instagram ¿Como sería la vida sin esta red?

C.K. En mi caso estoy convencida de que sería diferente. Tal vez yo ahora estaría estudiando. Lo más curioso es que ya está en nuestras vidas y no creo que vaya a ningún otro sitio.

C. Hoy es imagen de Aire pero decía que soñaba con ser actriz. ¿Aún lo piensa?

C.K. Por supuesto. Estoy dando clases de interpretación todas las semanas en Los Ángeles y es un objetivo que quiero cumplir. Me estoy preparando a fondo.

C. ¿Qué importancia le da a la belleza?

C.K. La belleza importa para una primera impresión, pero aunque suene a frase hecha, lo que realmente es bello es lo que hay en el interior. Eso sí que importa.

C. Su madre era modelo. ¿Le gusta que siguiera su carrera?

C.K. Mi madre fue modelo cuando era muy jovencita, pero no cuando yo era una adolescente. Incluso así te diré que está contenta con mi carrera.

C. ¿Cuál es su mejor consejo?

C.K. Todo lo que me dice siempre es pensando lo mejor para mí por eso cada palabra me ha servido y servirá toda la vida.

C. Ha vivido en Denia, es de origen holandés e indonesio, viaja sin parar… ¿Dónde siente que está su casa?

C.K. Mi casa es la gente que quiero y mis amigos por eso mi casa son muchas personas y en diferentes lugares.

"Sigo siendo la misma persona que antes de la fama"

C. ¿Cómo era Cindy antes de la fama?

C.K. Cindy sigue siendo la misma persona que antes de la fama ya que hago las mismas cosas. Lo que no puedo es ir mucho a Denia desde que me instalé en Los Ángeles porque estoy a 16 horas de avión y eso hace que venga poco por España.

C. Tienes los rasgos exóticos de su padre. ¿Qué relación tiene con él?

C.K. No quiero responder a esa pregunta.

C. Muchos medios apuntan a que mantiene una relación con el piloto Lewis Hamilton. ¿Es verdad?

C.K. Lo único que voy a comentar es que Lewis y yo somos amigos y que el hecho de que nos saquen una foto juntos no significa que sea mi amor ya que al igual que él tengo más amigos.

C. ¿Es fácil compaginar una relación con una profesión que hace viajar tanto?

C.K. Sí. La mayoría de la gente con la que me relaciono tienen algo que ver con la industria del entretenimiento y eso hace más entendible nuestro estilo de vida.

C. En alguna ocasión ha referido que sufrió acoso escolar. ¿Qué consejo les da a quienes lo padecen?

C.K. Creo sinceramente que quien tiene un serio problema es el que acosa, por eso mi consejo es que no hay que permitir que te afecte puesto que los acosadores lo que realmente reflejan es el rechazo que tienen por sí mismos aunque lo enfoquen en otra persona.

C. Muchos no saben que antes de que la señalara Bieber ya trabajó para las Kardashian. ¿Cómo fue?

C.K. Fue para la firma de Kanye West y resultó de lo más excitante ya que era la primera vez que viajaba a los Estados Unidos. Era mi primer trabajo serio como modelo. Hasta entonces solo había hecho algunas colaboraciones en Denia, pero todo muy casero.

Quizá también le interese...

- La influencer que se parece a (casi) todas las modelos

- Cindy Kimberly: "Mi primer trabajo fue con Kanye West"