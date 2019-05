4 may 2019

Ya hay sentencia en el enfrentamiento que ha llevado a David Bisbal y Elena Tablada ante los tribunales. Y es ejemplar, ya que no condena a ninguna de las partes, pero protege la intimidad de su hija Ella, de nueve años. Lo hace limitando las imágenes que ambos progenitores publiquen en el futuro de la pequeña, cuyo rostro tendrá que estar siempre oculto.

Poco después de conocerse el contenido de la sentencia, que dio a conocer Hola, Elena Tablada mostraba a Corazón su satisfacción por la resolución judicial. "Estoy muy contenta con la sentencia. Es salomónica pero no me obliga a borrar las fotografías que había subido durante este tiempo como David pretendía", explicaba.

Así se cierra un desencuentro que comenzó el pasado mes de febrero cuando Bisbal interpuso una demanda contra su expareja para solicitar que se le prohibiese el uso de las imágenes de la pequeña. Al conocer la denuncia, Tablada estalló.

"Mi hija no es la hija de Onassis para que todo esto esté llegando tan lejos", decía entonces a Corazón para acabar asegurando que no cedería. "Soy una luchadora. No voy a ceder, voy a pelear por mis intereses como madre". Unas semanas después se veían las caras en el juzgado y dejaban el caso visto para sentencia. Ahora que el juez ya ha dictado su parecer, quizá las aguas vuelvan poco a poco a su cauce.

