8 may 2019

Cristiano Ronaldo continúa ampliando territorio. Desde restaurantes hasta perfumes con su nombre, el futbolista sabe cómo montárselo para triunfar fuera del campo. En marzo presentaba 'Insparya', su propia clínica de trasplantes capitales en Madrid y ayer anunció por Instagram que ya está en marcha su próximo proyecto: un hotel en Marrakech.

"Visitando el futuro Pestana CR7 Marrakech, que inauguraremos a principios de 2020. Nuestro próximo hotel y el más emocionante", compartía el deportista con sus seguidores, con tres fotos en las que sale él, acompañado de Georgina y su hijo mayor, Cristiano, vestidos con un accesorio muy peculiar: un casco de obrero. ¿Lo harán tendencia?

Pero esto no es lo único que llama la atención de su look, pues los tres iban vestidos de manera muy parecida: camiseta negra -Gio de tirantes, y él una camisa-, pantalones vaqueros y zapatillas de deporte blancas. Una elección que algunos han cuestionado (de broma): "No sé si es buena idea visitar una zona de construcción con zapatillas blancas", escribía un seguidor. Otros, por su parte, señalan que ya tienen destino para sus próximas vacaciones. Así, tiene toda la pinta que este alojamiento en Marrakech será otro éxito seguro del futbolista.

