11 may 2019

Después de meses guardando silencio, Poty Castillo culpa a David Bustamante del fin de su amistad ante las cámaras. Ya no le importa contar sus razones y no comprende por qué le dejó de hablar de la noche a la mañana.

Después de conocer que estaba dolido con el que fue su compañero de batalla, Poty Castillo lanza la piedra sobre su tejado. "Lo ocurrido no tiene explicación y cualquier cosa de este tema le podréis preguntar a él. Yo no tengo ni idea. A mí es que me da vergüenza hablar de este tema", dice a las cámaras dejando claro que ni él conoce los motivos por los que ya no se lleva con Bustamante.

Si le preguntan si está dispuesto a arreglar dicha disputa su respuesta es bastante apática: "Es que me da igual. ¡Qué aburrimiento!". Y ojalá esto fuese todo, porque él no tiene ni idea de quién es siquiera Yana Olina. Los reporteros intentan conocer su opinión sobre la oficial relación de Bustamante y Poty reacciona ante las cámaras diciendo: "¿Quién? No sé de quién me habláis. No tengo ni idea de ese tema. Sí lo sigo en Instagram, pero no me sale, el que no me sigue es él a mí". ¡Zasca!

Eso sí, Miguel Torres "Es un tío muy agradable, muy majo y muy bien". Y con Paula Echevarría la relación sigue intacta. Al parecer el problema lo tiene Bustamante que parece estar enfadado con todo el mundo, incluso con los reporteros. "Todo súper bien, me lo habéis preguntado en las últimas semanas todos los días cuatro veces", le contesta a los colaboradores de 'Socialité' que se preocupan por su relación.

Según han contado en 'Socialité' son unas semanas muy duras para el cantante también en lo profesional. De hecho ha dado un concierto en Málaga y ha habido butacas sin vender aunque era un recinto pequeño. Contando que las primeras filas eran Yana Olina y su gente. ¿Se está cayendo el castillo de Bustamante?

Más noticias sobre Poty Castillo y David Bustamante

- Poty Castillo, dolido con David Bustamante

- El "pasado terrible" de Poty Castillo

- Poty Castillo desvela el drama que ha vivido en su familia