12 may 2019 Carlos gonzález

Compartir en google plus

Se va estrenar 'Casi imposible', protagonizada y producida por Charlize Theron, y en una entrevista con Press Association ha dado su opinión sobre las películas de amor que se ruedan y sus finales felices: "Siento que yo soy la única perdedora que nunca ha experimentado el tercer acto de la mayoría de comedias románticas y eso me hace sentir mal".

Ya a principios de abril, se quejó de lo mismo. En 'Entertainment Tonight' comentó que estaba "sorprendentemente disponible" e hizo una declaración aún más extraña: "Llevo diez años sin salir con nadie".

¿Seguro? A nosotros las cuentas no nos salen. Rumores sobre sus posibles parejas ha habido muchos, y de primera fila: Brad Pitt, Alexander Skarsgård, Jeremy Renner, Keanu Reeves, Ryan Reynolds… Pero relaciones confirmadas, pocas. Y una de ellas fue justo entre 2013 y 2015. O sea, hace solo cuatro años.

Nos referimos a Sean Penn. Durante una temporada llenaron con su pasión las más importantes alfombras rojas. Juntos hacían la pareja perfecta. Incluso ambos, siempre discretos al hablar de su vida privada, no tuvieron el menor inconveniente en abrirse ante los medios. "Es el amor de mi vida", dijo ella. Y él tampoco se cortó: "Me sorprende estar enamorado".

Otras conquistas

Casi un año después de la ruptura, coincidieron en el Festival de Cannes. Presentaron una película que habían rodado y no quisieron ni posar juntos. La tensión se podía cortar con un cuchillo.

¿Qué sucedió? Nunca se supo. En su momento, se dijo que ella fue quien tomó la decisión y que se enfadó tanto que hasta le hizo 'ghosting'. O sea, que dejó de cogerle el teléfono o responder a sus mensajes, y desapareció sin dar más explicaciones.

Se rumoreó también que el actor la había sido infiel con Fleur Van Eeden, actriz que trabajaba como doble de ella en las escenas de acción. Theron, tiempo después, negó lo del 'ghosting' y desdramatizó la ruptura: "La relación no funcionó y decidimos separarnos".

Antes, y durante nueve años, vivió con el actor Stuart Townsend. Se conocieron en 2001 y, cuando rompieron en 2010, una fuente cercana a la pareja contó al 'Daily Mail': "Se han convertido más en hermanos que en amantes. Fue ella quien decidió terminar".

Hubo otro posible motivo para la ruptura: la diferencia entre el éxito de ella y de él. "Cuando vives con otro actor, siempre te sientes culpable si las cosas no funcionan igual para uno que para el otro", explicó Charlize a la prensa. Lo que negó es que terminaran por su deseo de ser madre: "No fue porque él no quisiera tener hijos, fue porque nunca había funcionado".

También músicos

Falta aún otro: el músico Stephan Jenkins, del grupo Third Eye Blind. Estuvieron juntos entre 1998 y 2001. Al acabar, él le escribió unas canciones. Dicen que para reconquistarla, pero no funcionó. La lista muy pronto podría ampliarse. En una de sus últimas entrevistas, y tras el revuelo causado al asegurar que estaba asombrosamente disponible, la actriz ha reconocido que ha vuelto a salir y a tener citas, aunque sin dar más detalles sobre ello.

Más vidas no ejemplares

- Álex Rodríguez, novias, amantes y maratones sexuales

- Jared Leto: el actor que peor empezó 2019