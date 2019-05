13 may 2019

Charlize Theron también es una payasa. Lo demuestra en ‘Casi imposible’, divertida película cuyo estrellato comparte con Seth Rogen. Él es un periodista en paro; ella, la secretaria de Estado de los Estados Unidos. La película dirigida por Jonathan Levine es a la vez una sátira política y una comedia romántica sin una pizca de blandenguería. Y con bastante fondo político pese a que se le recrimine no profundizar.

Pero el cachondeo no le quita importancia. Escrita por Liz Hannag y Dan Sterling, tiene en su código cinematográfico las comedias de los 30, Cukor, Garson Kanin y Ruth Gordon, 'Historias de Filadelfia' y las películas de Hepburn y Tracy (especialmente 'La costilla de Adán' o 'La impetuosa’). También su parte 'Vacaciones en Roma' en el "¿Nos pillamos un pedo?" de ella. Película que recomendarías a cualquiera que quiera pasar un buen rato y a los aficionados a ‘El ala oeste’ o ‘Señora Secretaria’.

La rutina perturbada del Tercer Reich

En 'Después de medianoche' (Minúscula), Susanne es una chica de provincias en la Alemania nazi. Tiene un novio peculiar y quiere abrir con él una tabaquería. Pero el dueño de otra tabaquería lo denuncia a la Gestapo y lo detienen. Es la rutina perturbada de la sociedad nazi. Luego Franz se venga y Susanne debe tomar una importante decisión. Irmgard Keun (Berlín 1910-Colonia 1982) fue una escritora de éxito. En 1933 los nazis secuestraron sus libros y se fue de Alemania (el libro se publicó en 1937 en Ámsterdam).

Pero cuando los alemanes invadieron Holanda volvió a su país. Lo bueno es que allí la daban por muerta. Volvió al infierno después de haber viajado con su novio, Joseph Roth, por Viena, Bruselas, París, Ostende y Ámsterdam. Vivió en la clandestinidad. Y ya en los años 80 se redescubrieron en Alemania sus originales novelas llenas de humor e ironía.

No profanéis el sueño de Rod Serling

No es la primera vez que 'The Twilight zone' vuelve. La obra del gran Rod Serling, que en España se llamó 'En los límites de la realidad' y 'La dimensión desconocida', es una joya indiscutible. De 1959 a 1965 Serling produjo, escribió y dirigió una serie de terror y ciencia-ficción con los pies en el suelo, con seres humanos que pese a estar en situaciones raras (extraterrestres, explosiones nucleares…) representaban lo más real de las miserias y aspiraciones del espectador.

Jordan Peele retoma el clásico 'The Twilight zone'. pinit d.r.

Los guionistas eran gentecilla como Richard Matheson o Ray Bradbury. Y muchas de las historias, inolvidables. Ahora Jordan Peele ('Déjame salir', 'Nosotros') retoma el clásico, que SyFy estrena el 14 de mayo. Peele no pretende dar el campanazo. No va de eso, va de clasicismo. Aunque el de Serling te pusiera la cabeza del revés. En el primer capítulo, un monologuista fracasado encuentra una vieja leyenda para dar con el éxito y descubre lo que provoca en sus espectáculos. El segundo va de aviones. Eso ya da miedo. Solo hay que retorcerlo. De Serling, los finales y las conclusiones eran lo mejor. Aquí eso no pasa. Siempre se puede ver el original.

Texas es mejor que París

Muchos españoles conocemos mejor Texas que la España vacía de Sergio del Molino (y hasta la llena). 'Dios salve a Texas' (Debate), de Lawrence Wright, es un magnífico libro sobre la Estrella Solitaria. Si es que hasta 'La Guerra de las Galaxias' homenajea al estado más cinematográfico, televisivo y con más historia dentro de la cultura popular.

'Dios salve a Texas' (Debate), de Lawrence Wright. pinit d.r.

Ahí está el asesinato de Kennedy en Dallas y el Museo de la Conspiración (un capítulo trata de ese gran trauma: "Dallas es hoy una ciudad mejor en parte porque en ella murió Kennedy", escribe Wright). Por supuesto, también está la serie 'Dallas', los 'westerns' clásicos y la carrera espacial. Historia y viajes, pasado y presente. 27 millones y medio de habitantes y un régimen de baja tributación fiscal (un paraíso). Grandes praderas y muchos kilómetros de mar. Petróleo y aportaciones tecnológicas que han superado a California. Para irse a vivir. O por lo menos, para leer.

