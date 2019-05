13 may 2019

Los proyectos en marcha de Jorge Brazález aumentan según pasa el tiempo. Desde que ganó 'Masterchef 5', el cocinero no ha parado profesionalmente, entre la apertura de restaurantes y colaboraciones en programas de televisión, su carrera aumenta por momentos. Hace varios meses que protagoniza una de las secciones de 'Viva la vida', pero ayer salió para despedirse de su habitual participación, ya que quiere centrarse por completo en el restaurante que tiene en Ibiza.

"Es un día un poco especial. Me voy a tener que despedir de vosotros con mucha pena, de momento, creo", comenzaba a decirle el chef a Emma García, dejando la puerta entreabierta al futuro pero diciendo 'adiós' al programa en el presente. Un hecho que llega después de una'disimulada pelea' entre el colaborador y la presentadora la pasada semana, cuando ella le preguntó acerca de su posible boda con Miri, su chica, lo que no sentó nada bien al cocinero. "¿Pero qué dices Emma? No me caso. Yo venía a hacer chipirones", contestaba tajante.

Así, sintiéndose algo mal, al dar la noticia le preguntó si parte de los motivos de su partida había sido aquella conversación, lo que Jorge negó, pero también señaló que adelantó su despedida porque las grabaciones del programa "no le estaban sentando bien", además señalaba que ese altercado "le pilló por sorpresa". ¿Tendrá algo que ver? A pesar de esto, la relación entre ambos es muy buena, incluso llegando a contar en más de una ocasión lo a gusto que estaban trabajando juntos.

