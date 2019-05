15 may 2019

Hace unos días podíamos ver a la reina de Holanda, junto a su marido y sus hijas, en la Feria de Abril de Sevilla. Allí, posaron, todas ellas vestidas de flamencas, con gesto entusiasta. Dejándose empapar por el espíritu de una de las festividades más importantes de la capital andaluza, incluso podíamos ver a la monarca marcándose un baile.

Máxima no dudó en bailar por sevillanas con Toni Benjumea, sin importarle que estuviese siendo grabada. Algo que, en la era de los teléfonos móviles y los servicios de mensajería instantánea, es peligroso para los que temen que se asocie a la reina una imagen demasiado frívola.

Porque eso es lo que ha pasado. Máxima no parecía darle importancia a ese vídeo que no tardaba en hacerse viral. Sin embargo, el gobierno de los Países Bajos no lo ha visto con tan buenos ojos. No el hecho de que se divirtiera, sino el de que la grabación no tardara en propagarse a lo largo y ancho del mundo.

Así que han decidido ejercer de censores y dar un toque de atención a los periodistas de su país para que dejen de difundir esa imagen con la que Máxima se ha vuelto a meter a todo el mundo el bolsillo. Menos a los mandatarios del país en el que reina.

