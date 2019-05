16 may 2019

Compartir en google plus

Ayer despertábamos con la entrevista de Kiko Rivera en la revista 'Semana' en la que hablaba de los duros momentos vividos con la entrada en prisión de su madre. "Ver a mi madre a través de una reja, me desrozó", manifestó entre otras muchas cosas el 'DJ'.

Unas palabras que no tardaban en encontrar la réplica de su hermana, Chabelita, a la que le tocaba acudir al plató de 'El programa de Ana Rosa' en calidad de colaboradora. La joven no tuvo reparos en revelar cómo lo pasó ella la noche anterior a que la tonadillera acudiera a su encierro para cumplir con la justicia por blanqueo de capitales.

"Mi madre me pidió que durmiera con ella esa noche. Dormí con ella, pero al despertarme a las 7 de la mañana, ella ya no estaba. Mi hermano no lo sabía", sentencia, dejando al descubierto que eran muy pocos los que sabían que ese era el día elegido para entrar en la cárcel.

Ana Rosa Quintana salía al paso y justificaba que Isabel lo hubiese llevado casi en secreto, con la mayor de las discreciones. "Lo que no quería era llorar ni hacerles llorar", eran las palabras de la presentadora.

"Nos dejaban visitarla una vez al mes y solo una hora. Yo en esa época estaba en Londres por lo que no viví esa parte familiar tan de cerca", añadía Chabelita, que es consciente de que su hermano lo pasó mucho peor que ella, porque estaba más cerca.

Más noticias sobre Chabelita Pantoja...

- Chabelita Pantoja se rompe al reconocer que la relación con su hermano es "nula"

- Chabelita Pantoja arremete contra Antonio Tejado

- Chabelita asegura que su hermano y su cuñada no la hablan desde que salieron de 'GH Dúo'