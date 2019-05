16 may 2019

Pasó en 2017, pero ha sido ahora, aprovechando que el estado de Georgia ha aprobado la ley que prohíbe el aborto pasadas las seis semanas de embarazo, cuando Milla Jovovich ha decidido romper su silencio y hablar de la dramática situación que vivió durante un rodaje, cuando perdió el bebé que esperaba.

La actriz ha utilizado Instagram para lanzar su desgarrador relato. "No me gusta pronunciarme sobre política e intento hacerlo solo si es necesario, y este es uno de esos momentos. Si alguien no quiere seguir leyendo, está advertido", comienza escribiendo, por si hubiera quien no quisiera ver a Milla involucrada en temas más allá del séptimo arte.

"Nuestros derechos como mujeres para obtener abortos seguros mediante partes de médicos experimentados están nuevamente en juego. El martes pasado, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó un proyecto de ley draconiano que prohíbe todos los abortos después de seis semanas, antes de que la mayoría de las mujeres se den cuenta de que están embarazadas, incluso en casos de violación o incesto", prosigue Jovovich. "Esto convierte a Georgia en el sexto estado en aprobar una prohibición de aborto de seis semanas tan restrictiva, uniéndose a Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte. Estas leyes aún no se han aprobado, pero los legisladores en estos estados están intentando", añade.

Es en ese momento cuando comienza su reivindicación a través de su experiencia: "El aborto es lo suficientemente difícil para las mujeres, emocionalmente, como para tener que pasar por él en condiciones potencialmente inseguras e insalubres. Yo mismo pasé por un aborto de emergencia hace dos años.". Y continúa: "Estaba embarazada de cuatro meses y medio y estaba en Europa del este. Entré en riesgo de parto prematuro y me dijeron que tenía que estar despierta durante todo el procedimiento".

"Fue una de las experiencias más horribles que he vivido. Todavía tengo pesadillas con ello. Estaba sola e indefensa. Cuando pienso en el hecho de que las mujeres podrían tener que enfrentar abortos en condiciones aún peores que yo debido a las nuevas leyes, mi estómago se revuelve", puntualiza sobre el riesgo de que comiencen a realizarse abortos de manera clandestinas.

El aborto es una pesadilla en su máxima expresión"

Su calvario no fue leve: "Entré en una de las peores depresiones de mi vida y tuve que esforzarme mucho para encontrar la salida. Me tomé un tiempo alejada de mi carrera. Me aislé durante meses y tuve que mantener una cara fuerte para mis dos hijos increíbles. Comencé a hacer jardinería, a comer más sano ya ir al gimnasio todos los días, porque no quería tomar antidepresivos a menos que hubiera probado todas las otras alternativas. Gracias a Dios pude encontrar la salida de ese infierno personal sin recurrir a la medicación, pero el recuerdo de lo que pasé y lo que perdí estará conmigo hasta el día de mi muerte".

"El aborto es una pesadilla en su máxima expresión. Ninguna mujer quiere pasar por eso. Pero tenemos que luchar para asegurarnos de que nuestros derechos se conserven para obtener uno seguro si es necesario. Nunca quise hablar sobre esta experiencia. Pero no puedo permanecer en silencio cuando hay tanto en juego", concluye, explicando por qué ha decidido relatar su infierno personal.

