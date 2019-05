20 may 2019

El 16 de mayo, Laura Pausini cumplió 45 años. Una cifra redonda que su familia quiso hacer especial. Con doce álbumes en el mercado y más de 70 millones de discos vendidos, los éxitos profesionales persiguen a la italiana, y al parecer de manera personal no anda muy lejos, pues no vivió su celebración sola, y este fue su mejor regalo.

Pausini pasó uno de sus cumpleaños más especiales rodeada de las personas más importantes de su vida: "Este es el momento en el que descubro que mis padres y mis mejores amigas de la escuela me han sorprendido y han llegado a mi cumpleaños desde lejos. No he visto a mis padres en mucho tiempo, así que me emocioné mucho. ¡Ayer fue un hermoso cumpleaños!", agradecía con un video en el que se le ve muy feliz y sorprendida, donde abraza a su madre muy emocionada.

Así, parece que la cantante continua entusiasmada por todo lo vivido estos días, y sigue compartiendo fotos de la increíble fiesta de cumpleaños donde no faltó la tarta de tres pisos con su nombre, globos, pasteles, confeti y las personas más importantes de su vida. Todo esto le ha ayudado a comenzar el lunes con las mejores de sus sonrisas.

Más noticias sobre Laura Pausini...

- La reacción de Laura Pausini al enterarse de que su nuevo 'single' se ha filtrado

- Los músculos de Pablo Alborán hacen rendirse a Laura Pausini

- La irreverente respuesta de Laura Pausini sobre la relación de Malú y Albert Rivera